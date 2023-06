"Anagrafe, servizio verso la paralisi. Subito nuove assunzioni"

I servizi demografici ed anagrafici nel Comune di Ferrara sono al centro dell’interpellanza che è stata presentata nei giorni scorsi da Maria Dall’Acqua, consigliera comunale del Partito democratico, al sindaco e al presidente del consiglio comunale. L’esponente arriva a parlare di paralisi del servizio.

"I servizi demografici – così comincia il documento della consigliera – rappresentano la base sulla quale vengono erogati la maggior parte dei servizi pubblici quali quello elettorale, scolastico, sanitario, assistenziale, tributario. Le norme prevedono l’obbligo per ogni Comune di mantenere efficiente i propri servizi demografici. Già a partire dal 2021 – prosegue – stiamo assistendo ad una situazione di gravissima criticità – che peraltro sembra andare sempre peggiorando - dell’ufficio anagrafe e dell’ufficio di stato civile del Comune di Ferrara". L’esponente del Pd elenca quelli che sono i nodi del servizio. "Il personale ha numeri del tutto insufficienti a gestire l’ampio ventaglio delle funzioni cui sono dedicati – sottolinea –. L’immediata conseguenza è un pregiudizio grave ed irreparabile non solo per i cittadini, ma anche per tutti coloro che necessitano di accedere agli uffici e di estrarre documentazioni e certificazioni". Uno dei punti negativi è rappresentato dai tempi lunghi. "Ci sono persone che hanno smarrito un documento – prosegue – subito un furto dei propri effetti personali, ma anche tutti coloro che devono accedere agli uffici in tempi stretti per i più svariati motivi. Persone che si vedono assegnati appuntamenti a lungo termine, con gravi danni personali ed economici. Si sono verificati e si stanno verificando disservizi gravi per la cittadinanza. Ad esempio, si sono verificati casi in cui, a causa della mancanza di personale, gli atti di nascita provenienti dall’ospedale di Cona sono stati registrati tardivamente. L’ufficiale di Stato Civile svolge un compito che richiede grande preparazione, grandi cure ed energie per assicurare la corretta applicazione di un quadro normativo molto vasto. Al momento, il personale versa in condizioni di grandi difficoltà, perché sottoposto a ritmi di lavoro e, allo stesso tempo, a varietà di mansioni non tollerabili a lungo termine". La consigliera chiede quindi che venga assunto personale: "Le soluzioni offerte dall’Amministrazione con l’esternalizzazione del centralino e la riduzione dei servizi offerti non appaiono certamente idonei ad ovviare alle problematiche evidenziate".