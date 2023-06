"Anas doveva incontrarmi Un anno fa"

La Ferrara Mare,

una palla al piede?

"Quella strada,

in quelle condizioni vuol dire milioni e milioni di euro persi, uno smacco per la nostra economia", interviene Davide Bellotti, direttore Cna

Non c’è solo la Super

"Abbiamo una viabilità che zoppica, il trasporto pubblico zoppica. E’ incredibile che non ci sia un treno per andare a Comacchio, che la tratta sia servita solo con qualche corriera. Da Ferrara arrivi a Codigoro, a Ostellato. Poi il nulla. Una fetta della nostra provincia è tagliata fuori, esclusa dai grandi collegamenti. Questo è un problema per lo sviluppo, è assurdo. Con tutte le iniziate che vengono intraprese per rilanciare il turismo dei lidi, siamo qui a parlare della situazione pietosa nella quale versano i collegamenti"

I lavori sulla Super

verranno fatti

"Certo, ancora una volta d’estate. Non c’è progettazione, la progettazione minima che dovrebbe far parte dell’identikit di qualsiasi impresa. Ogni volta toppe e ancora toppe per arrivare a ridosso dell’estate quando si parte con questi cantieri. Ormai è così da anni"

Sono i tempi dell’Anas

"Sì, che ci dice che quella strada si rovina per l’intenso traffico. Ma, dico io, per fortuna c’è un intenso traffico, che vuol dire movimento, economia, sviluppo, iniziativa. Mi chiedo se la Super in Italia sia la sola strada ad intenso traffico, non mi risulta. Come non mi risulta che altre strade siano da anni ridotte così. Mi permetto di raccontare un episodio. L’anno scorso avevo chiesto un incontro ad Anas, venne rimandato all’ultimo minuto. Ancora aspetto di essere convocato per quell’incontro"

E adesso?

"Adesso che si parla di nuovo di restituire un ruolo alle Province, che il primo punto nell’agenda di questo rinato ente sia la mobilità. Si convochi un tavolo di servizio per dare risposte reali ad un territorio, ai suoi cittadini. Che chiedono risposte a gran voce e da anni. Le istituzioni devono dimostrare di esserci".