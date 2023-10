‘Anatomia della pace’, teatri di guerra nell’opera di Bachmann

Oggi, alle 17, nella biblioteca Ariostea, per il ciclo ‘Anatomia della pace’, dedicato al cinquantesimo dalla morte della grande poetessa e scrittrice austriaca: I teatri di guerra nell’opera letteraria di Ingeborg Bachmann.

Ne parlerà la germanista e filosofa Micaela Latini (Università di Ferrara). Introduzione a cura di Monica Farnetti (Università di Sassari). Al centro dell’opera della scrittrice e poetessa austriaca Ingeborg Bachmann (1926-1973) è il tema della guerra. Se alcuni dei suoi testi affrontano le questioni belliche sotto il profilo del ricordo personale dell’orrore del secondo conflitto mondiale, altre opere indagano il “virus del male”, che non è scomparso con il 1945 ma che si è trasformato assumendo una forma trasfigurata. Come recita un suo motivo ricorrente: “è sempre guerra!”. In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Bachmann (ottobre 1973-ottobre 2023) la conferenza intende ripercorrere alcune tappe della sua opera seguendo il filo della guerra. Micaela Latini è professoressa associata di Letteratura tedesca presso l’Università degli Studi di Ferrara. Si interessa principalmente della civiltà letteraria di lingua tedesca, in particolare dei rapporti tra filosofia e letteratura, delle teorie dell’immagine, della simbiosi ebraico-tedesca, della cultura austriaca e degli Animal Studies. Ha pubblicato quattro monografie: Il possibile e il marginale. Studio su Ernst Bloch, Mimesis, Milano 2005; La pagina bianca. Thomas Bernhard e il paradosso della scrittura, Mimesis, Milano 2010; Il museo degli errori, Albo Versorio, Milano 2011, rip. con il titolo Lo sguardo ritratto (in trad. ted, con il titolo Die Korrektur des Lebens, K&N 2018) e L’estetica dell’esagerazione di Günther Anders, Jouvence, Milano 2018.