Anc, torna la formazione "Focus sulla finanziaria"

L’attività convegnistica e formativa dell’Associazione nazionale commercialista di Ferrara è tornata, finalmente, in presenza. Il primo appuntamento, nei giorni scorsi, è stato dedicato a una serie di approfondimenti sulla Legge di Bilancio 2023. Il convegno, in qualche modo, ricalca un recente appuntamento organizzato a Roma da Anc Nazionale, che ha visto confrontarsi il presidente Marco Cuchel con tantissimi ospiti di primo piano, tra cui due viceministri. Tornando all’appuntamento ferrarese, fra gli argomenti affrontati dal relatore Roberto Gatto, la flat tax incrementale, il Superbonus 110% e i crediti d’imposta su energia e gas. Oltre alla responsabile della formazione di Anc Ferrara, Laura Fabbri, a portare i saluti dell’associazione estese è stato il presidente di Anc, Alberto Carion. "Finalmente torniamo in presenza – così Carion - riconquistando una normalità tanto agognata. Abbiamo pensato, come primo appuntamento, di proporre un approfondimento su un tema, la legge di Bilancio 2023, che non solo ha ricadute importantissime per i professionisti, ma anche per i loro clienti e per le aziende. La formazione per Anc è un tassello fondamentale".