Ancescao, la grande festa con i centenari

Per il 43° anno, al Centro sociale anziani Ancescao di Cento si è svolta la bella premiazione dei novantenni e dei centenari. In 113 i festeggiati per le 90 candeline, di cui presenti al pranzo erano una ventina che di certo non mostravano l’età anagrafica e 5 le centenarie rappresentate da Bruna Franceschini, in piena forma nel suo secolo di vita. "Tutti gli anni vediamo persone sempre più in forma e questo è anche un buon auspicio per tutti nell’andare avanti con gli anni – ha detto la vicepresidente Liliana Pareschi – anche per loro è una festa importante: socializzare, vedersi in mezzo agli altri e con la famiglia presente e riunita. Il segreto per arrivare così in forma a 90 e 100 anni? Penso siano i percorsi che la vita dà oltre alla socializzazione, non essere da soli poter frequentare parenti e amici, uscire traendo da questi, beneficio in più. E’ bene mantenere vitalità e socialità anche per mantenere la mente impegnata e allenata".

E la lezione nel vedere queste persone, anche in età avanzata, così vitali. "Ci insegna quanto sia fondamentale volersi bene. Riuscire a mantenersi attivi e godersi la vita anche nella vecchiaia è una cosa che dovremmo imparare tutti – dice il vicesindaco Vito Salatiello – da amministratore, questo ci richiama anche a riflettere su quelle che devono essere le priorità di una società in cui la popolazione anziana è sempre più numerosa, e ha bisogni nuovi, diversi. Dobbiamo porre attenzione a una fascia della popolazione che spesso rischia di restare in silenzio, invisibile, e che invece rappresenta una componente sempre più significativa". Poi l’annuncio: "Una parte importante del lavoro dei Servizi sociali è proprio dedicata alle persone anziane. Ci sono tanti progetti in corso – prosegue –, uno, ad esempio, riguarda il trasporto: proprio qui, al Centro sociale Ugo Bassi, è stata firmata una convenzione tra Comune, Croce Rossa e il Centro stesso".

Un progetto che copre più aspetti: "Da un lato – prosegue Salatiello – , l’implementazione della telemedicina, che portiamo avanti in collaborazione con la Croce Rossa; dall’altro, un servizio molto concreto e umano, ovvero un’attività di ristoro per contrastare i colpi di calore, grazie alla disponibilità di locali climatizzati del Centro Anziani. Chi ha bisogno può essere accompagnato qui direttamente da casa, se non guida più, per trascorrere qualche ora in compagnia, in un ambiente fresco e accogliente. È un modo per contrastare uno dei problemi più grandi: la solitudine". E in vista della stagione fredda dove può succedere che qualche anziano non possa permettersi il riscaldamento? "Fortunatamente, quella è un’emergenza che oggi viviamo in modo più contenuto: la maggior parte delle abitazioni ha il riscaldamento. Dove ci sono difficoltà economiche, cerchiamo comunque di intervenire attraverso i Servizi Sociali – spiega - la vera emergenza resta la fragilità e l’isolamento. Se scopriamo che un anziano vive al freddo perché non riesce a pagare il riscaldamento, la convenzione potrebbe sicuramente essere un aiuto anche in quei casi. Però spesso il problema è che queste situazioni non emergono, perché magari l’anziano si vergogna a chiedere aiuto, o non sa a chi rivolgersi. Per questo il mio appello è: guardiamo ai nostri vicini, coltiviamo relazioni umane, anche con chi non è nostro parente. La solidarietà tra cittadini è fondamentale. Segnalare una situazione di disagio può fare la differenza. Una rete di vicinato solidale può aiutare ad affrontare molte difficoltà. Spesso basta un piccolo gesto per intercettare un bisogno nascosto e attivare un aiuto concreto".