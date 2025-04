Anche il caos dazi può provocare effetti sui prestiti

I dazi imposti da Trump stanno creando un caos sui mercati che rischia di avere ripercussioni pesanti anche sui consumatori italiani. Lo denuncia il Codacons, che ricorda gli effetti diretti e indiretti di una guerra commerciale tra Usa e Ue. In questa situazione di grande confusione "l’unica certezza su cui concordano tutti gli analisti è che i dazi produrranno danni economici ai consumatori, sia nei Paesi che li impongono sia in quelli che li subiscono". Paradossalmente per l’Italia gli effetti indiretti dei dazi appaiono di gran lunga più pericolosi di quelli diretti: il nostro Paese esporta infatti 65 miliardi di euro all’anno di prodotti verso gli Stati Uniti, dato che rischia di crollare a causa delle misure introdotte da Trump, determinando a regime perdite economiche ingenti per le nostre imprese. Tra gli effetti indiretti per l’Italia vanno considerati anche i danni sul fronte del turismo, con una riduzione dei flussi dagli Stati Uniti. Per non parlare delle conseguenze in tema di credito: un eventuale rialzo dell’inflazione come effetto della guerra commerciale spingerebbe la Bce ad alzare i tassi di interesse, con ripercussioni negative su mutui e finanziamenti.