Anche il sindaco tra gli abbonati

Tra gli abbonati della nuova Ars et Labor c’è anche il sindaco Alan Fabbri. Un segno tangibile di vicinanza, dopo il grande lavoro estivo che l’ha visto protagonista nella salvezza della storia e dell’eredità della Spal. "L’abbonamento – spiega – non è che un segno ulteriore di un più ampio supporto dato a questa nuova sfida, non solo calcistica, ma anche professionale e umana. Uno sforzo corale che ha visto Comune, società e tifoseria uniti per tenere vivo il sogno biancazzurro, rendendo possibile un futuro per la squadra della nostra città. La Spal non è solo una squadra di calcio, è una passione che si tramanda, un legame profondo che Ferrara ha con la sua storia sportiva, umana e sociale". Insieme all’assessore Carità e a tutta la squadra, ha aggiunto, "abbiamo lavorato per questo, e la città ha risposto nel modo più bello". E gli oltre 3mila del Mazza sono stati "la miglior risposta a chi ci ha preso in giro fino all’ultimo istante, gettandoci nel baratro". Fabbri ha inoltre fatto visita agli open days delle Giovanili.