Anche la casa degli Oscar celebra il genio di Rambaldi

L’Academy Museum of Motion Pictures, la casa degli Oscar e una delle massime istituzioni cinematografiche del mondo, si unisce alla Dgca del ministero della Cultura e a Cinecittà per celebrare il genio italiano degli effetti speciali per il cinema: il vigaranese Carlo Rambaldi. Un omaggio in occasione del centenario della nascita del maestro che con la sua prodigiosa inventiva ha creato mondi, creature, atmosfere fatte con arte e artigianalità pure, decenni prima che i computer, le Vfx, la realtà virtuale o l’Intelligenza artificiale potessero farlo. E in molti casi, con minore inventiva e talento.

Il museo dell’Academy a Los Angeles dedica al genio di Carlo Rambaldi una retrospettiva di tredici film, lungo un mese di proiezioni dal 30 ottobre al 30 novembre, The Man Who Made Creatures: Special Effects Wizard Carlo Rambaldi. Una rassegna che porta i film in versioni in pellicola 35 millimetri e restauri in 4K: un onore riservato ai più grandi del cinema globale. "Un atto dovuto rendere omaggio ad un artista dal talento unico qual è stato Carlo Rambaldi, un gigante della cinematografia internazionale che, partito dalla provincia emiliana, è salito alla ribalta del mondo conquistando intere generazioni di spettatori con le sue creazioni espressione di una straordinaria sintesi tra inventiva, artigianalità e meccanica. La giusta attenzione per un grande italiano che ha dato tantissimo al nostro Paese e alla settima arte" dichiara il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

"Carlo Rambaldi è un simbolo della capacità tutta italiana di fare del sapere artigianale un’arte – commenta Antonio Saccone, presidente di Cinecittà –. Una capacità che è propria anche di Cinecittà, la casa delle maestranze e dei maestri, e che non potevamo non accompagnare con questa retrospettiva. Rambaldi ci ha regalato volti, forme, momenti memorabili. Dalle sue mani è uscita, come dal dito del suo Et, la possibilità per ogni spettatore di sentirsi connesso a un mondo. L’omaggio è il modo di ringraziarlo di questa eterna magia".