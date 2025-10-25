Il Bologna dei sorrisi

Ferrara
25 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Anche la casa degli Oscar celebra il genio di Rambaldi

Una retrospettiva di tredici film per omaggiare il creatore di effetti speciali. Il presidente di Cinecittà: "Simbolo del fare un’arte del sapere artigianale".

Rambaldi insieme a Et

L’Academy Museum of Motion Pictures, la casa degli Oscar e una delle massime istituzioni cinematografiche del mondo, si unisce alla Dgca del ministero della Cultura e a Cinecittà per celebrare il genio italiano degli effetti speciali per il cinema: il vigaranese Carlo Rambaldi. Un omaggio in occasione del centenario della nascita del maestro che con la sua prodigiosa inventiva ha creato mondi, creature, atmosfere fatte con arte e artigianalità pure, decenni prima che i computer, le Vfx, la realtà virtuale o l’Intelligenza artificiale potessero farlo. E in molti casi, con minore inventiva e talento.

Il museo dell’Academy a Los Angeles dedica al genio di Carlo Rambaldi una retrospettiva di tredici film, lungo un mese di proiezioni dal 30 ottobre al 30 novembre, The Man Who Made Creatures: Special Effects Wizard Carlo Rambaldi. Una rassegna che porta i film in versioni in pellicola 35 millimetri e restauri in 4K: un onore riservato ai più grandi del cinema globale. "Un atto dovuto rendere omaggio ad un artista dal talento unico qual è stato Carlo Rambaldi, un gigante della cinematografia internazionale che, partito dalla provincia emiliana, è salito alla ribalta del mondo conquistando intere generazioni di spettatori con le sue creazioni espressione di una straordinaria sintesi tra inventiva, artigianalità e meccanica. La giusta attenzione per un grande italiano che ha dato tantissimo al nostro Paese e alla settima arte" dichiara il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

"Carlo Rambaldi è un simbolo della capacità tutta italiana di fare del sapere artigianale un’arte – commenta Antonio Saccone, presidente di Cinecittà –. Una capacità che è propria anche di Cinecittà, la casa delle maestranze e dei maestri, e che non potevamo non accompagnare con questa retrospettiva. Rambaldi ci ha regalato volti, forme, momenti memorabili. Dalle sue mani è uscita, come dal dito del suo Et, la possibilità per ogni spettatore di sentirsi connesso a un mondo. L’omaggio è il modo di ringraziarlo di questa eterna magia".

