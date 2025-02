"Anche l’economia fa un salto avanti"

Andrea Azzolini ha un rapporto diretto con gli studenti. "Sono sicuramente una presenza positiva in città. Garantiscono anche un importante indotto che fa girare l’intera economia a Ferrara. Anche attraverso l’affitto degli appartamenti. La loro presenza garantisce un ‘movimento’ continuo anche nei locali del centro e non solo". Andrea Azzolini ribadisce: "In virtù di tutto questo ben vengono gli studenti in città, sono loro a renderla viva in tutti gli ambiti. La crescita è conseguente anche alla loro presenza, ci sono tra l’altro appositi servizi pensati per proprio per loro. La popolazione studentesca permette, come già detto,

un salto in avanti dell’economia in città. Non manca un ritorno positivo anche per i cittadini".