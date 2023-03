Ancora aggressioni all’Arginone Due agenti picchiati dai detenuti

Un altro episodio di violenza tra le mura del carcere, il terzo in nemmeno una settimana. Stavolta gli agenti feriti sono addirittura due. A lanciare l’allarme per l’ennesima criticità è ancora una volta il sindacato Fns Cisl. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di sabato. Due detenuti nordafricani, spiegano i sindacalisti, hanno aggredito "con inaudita veemenza" e per motivi banali due agenti di "comprovata esperienza". Solo l’intervento tempestivo degli altri poliziotti presenti ha scongiurato il rischio che la situazione degenerasse. Riportata la situazione alla calma, per i due operatori è stato necessario un passaggio al pronto soccorso. I sanitari li hanno curati e hanno giudicato le ferite riportate guaribili in dieci e cinque giorni. Entrambi dovranno però sottoporsi ad altri accertamenti nei prossimi giorni. "Questo è il terzo atto di violenza contro la polizia penitenziaria avvenuto nell’ultima settimana – sbotta la segreteria del sindacato – e non si comprende

cosa si attenda per la predisposizione di provvedimenti che possano finalmente tutelare la salute degli operatori penitenziari, considerato che l’istituto estense è, probabilmente, quello in cui si verifica il numero maggiore di aggressioni al personale in divisa dell’intera regione".

L’ultimo episodio in ordine di tempo prima di quello dell’altro ieri, risale all’inizio della settimana. Un detenuto, anch’esso nordafricano e non nuovo a simili intemperanze, aveva distrutto il televisore della propria cella, pretendendo di averne immediatamente un altro in sostituzione. Alla risposta negativa, si è scagliato contro un agente ferendolo. Anche in quel caso, il poliziotto è dovuto andare al pronto soccorso per farsi refertare e medicare. Insomma, la scia di violenza segnalata puntualmente dai sindacati non sembra destinata a fermarsi. Intanto, il 10 marzo, il deputato leghista Davide Bergamini sarà in visita al carcere dell’Arginone insieme al sottosegretario Andrea Ostellari e al consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini. Parteciperanno all’incontro con la dirigenza della struttura anche l’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi e il consigliere comunale e provinciale Francesco Carità.