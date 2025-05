Ancora alta tensione all’Arginone. Detenuto sale sul tetto del carcere. Salvato dagli agenti penitenziari

Un raptus di follia, le spinte agli agenti approfittando della sua forza fisica, poi la corsa fino al tetto del carcere dell’Arginone. Qui il detenuto di origini cubane, con problemi psichiatrici, alto oltre un metro e novanta e con un peso di 120 chili, si è barricato urlando frasi deliranti e impedendo di accedere a chi volesse aiutarlo. Ha tenuto in scacco gli agenti della penitenziaria per almeno tre ore finché il comandante lo ha convinto a scendere dal tetto.

È accaduto ieri mattina alla casa circondariale di Ferrara: ore di tensione per il personale della polizia penitenziaria, ma quella che poteva diventa una tragedia si è risolta senza conseguenze grazie alla professionalità degli agenti. Il detenuto protagonista di un ’giorno di ordinaria follia’ non è nuove a questi exploit: in altre strutture, pur senza raggiungere il tetto, aveva già dato in escandescenza. Stavolta, però, la situazione poteva degenerare in un dramma, se non fosse stato per l’intraprendenza del comandante, che ha trattato con l’uomo convincendolo a scendere dal tetto.

"Lasciatemi in pace, voglio tornare a casa", alcune delle frasi deliranti che avrebbe proferito il detenuto, mettendo in apprensione mezza camera circondariale. C’è voluto il sangue freddo del comandante che ha cercato di ragionare con l’uomo, facendogli capire che stava andando incontro a un pericolo enorme se fosse caduto dal tetto. E il suo ritorno a casa sarebbe ovviamente sfumato. Ad un certo punto, il ’gigante’ ha smesso di urlare e passo dopo passo si è avvicinato ai poliziotti, permettendo così di portarlo in salvo senza conseguenze gravi.

Giovanni Durante del sindaco Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria), oltre a sottolineare il grande lavoro degli agenti, chiederà il trasferimento del detenuto in una struttura adeguata: "Il problema è sempre lo stesso – commenta–: chiudere le strutture psichiatriche carcerarie è stato un grave errore. Nelle normali case circondariali, infatti, spesso manca uno specialista che si occupi di questa caso. Non vengono prestate le cure adeguate a queste persone. In questo modo costituiscono un pericolo per se stesse e per chi li circonda. Non era la prima volta che questo detenuto creava problemi per raptus improvvisi. Anche la Corte Costituzionale recentemente ha inviato il parlamento a legiferare in questo senso. Oggi, in carcere, ci sono situazioni drammatiche, sia per i malati ma soprattutto per chi ci lavora, in prima linea come i poliziotti penitenziari: i primi perché, come già detto, vivono una condizione di grande sofferenza, spesso privati di cure adeguate, tenuti in strutture dove, molte volte, non c’è un presidio medico articolato su ventiquattro ore, con psichiatri sempre presenti, gli altri perché aggrediti e costretti a gestire situazioni per le quali non sono preparati".