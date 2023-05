Ancora Bandiera Blu per i sette lidi "Spiagge di qualità e certificate"

Comacchio con i suoi sette Lidi, anche quest’anno, potrà fregiarsi della Bandiera Blu, assegnata dalla Fee (Foundation for Environmental Education) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici. L’annuncio è stato dato ieri, nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma presso la sede del CNR. È intervenuta all’annuncio delle Bandiere Blu 2023 anche il Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Nella fase di valutazione portata avanti dalla Commissione, hanno dato il loro contributo diversi enti istituzionali tra i quali il Ministero del Turismo; il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; l’Istituto Superiore di Sanità; gli Ordini dei Chimici e dei Fisici; Università, nonché sindacati balneari. Dunque, anche quest’anno è stato riconfermato il riconoscimento per Comacchio con i Lidi di Spina, Estensi, Porto Garibaldi, Scacchi, Nazioni, Pomposa e Volano, dove continuerà a sventolare la Bandiera Blu. Tra i 32 criteri del Programma su cui si basa l’assegnazione del riconoscimento, oltre all’assoluta validità delle acque di balneazione, grande rilievo viene dato alla gestione del territorio messa in atto dalle amministrazioni comunali. Vengono considerati fattori come l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale, e altri. Nell’ambito della cerimonia di ieri è stato affrontato il tema dell’accessibilità nel turismo, uno dei criteri imperativi di Bandiera Blu, grazie all’intervento di Anna Grazia Laura, presidente di Enat.

Valerio Franzoni