‘Ancora con le frazioni’. Il viaggio riparte da Porporana

Un percorso di ascolto e confronto con i cittadini nel territorio forese. Riparte domani da Porporana ‘Ancora... con le frazioni!’. Si rinnova il progetto che prevede una serie di appuntamenti organizzati dal Comune e aperti a tutta la cittadinanza, che non sarà solo di ascolto e raccolta di segnalazioni, ma anche un confronto con i cittadini a cura dell’assessora con delega alle frazioni Cristina Coletti. Un percorso a tappe che diverrà un’occasione per discutere assieme alla cittadinanza dei servizi proposti e attivati dall’amministrazione comunale, oltre a nuove progettualità e un’opportunità per raccogliere idee e suggerimenti. "Le frazioni – spiega Coletti – rappresentano una componente fondamentale del nostro territorio e meritano un’attenzione particolare anche per quanto riguarda i servizi al cittadino e il benessere della comunità. Proseguiamo questo percorso con l’impegno di mantenere un rapporto diretto con i cittadini, basato su ascolto, condivisione e partecipazione". L’iniziativa è stata messa a punto dall’amministrazione comunale per dare continuità al progetto di ascolto dei cittadini ‘con le frazioni’, portato avanti dal 2021 al 2023. "Durante il primo mandato, grazie all’apecar e all’Ufficio Mobile – prosegue – era stato coperto tutto il territorio del forese, diviso in 12 tappe, arrivando ad ascoltare e raccogliere le segnalazioni di migliaia di residenti. Vogliamo tornare nelle frazioni per continuare questo percorso e fornire ai cittadini gli strumenti necessari per accedere con facilità ai servizi comunali". Nel corso degli incontri saranno diversi i temi. Tra i servizi sul territorio gli Urp decentrati nelle frazioni di Pontelagoscuro, Porotto e Gaibanella, l’Urp Mobile che opera nel forese da lunedì a sabato, la Rete degli sportelli, il servizio ‘Ti porto io’, la campagna contrasto alle truffe ‘Non ci casco’, l’uso dell’App Municipium. Il progetto durerà fino alla fine del 2026 per raggiungere tutte le frazioni nel territorio comunale (400 km quadrati). Le prime tre tappe. Porporana, domani alle 21 ex scuola (via Carlo Martelli 300); Cocomaro di Cona e Cocomaro di Focomorto il 17 giugno alle 21 nella primaria Ciari; Ravalle il 10 luglio alle 21 nella materna di via Martelli 16.

m. t.