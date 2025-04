Ancora Filt Cgil contro l’azienda Bertani: "Sarà un giudice a dirimere la questione"

Un’altra, dura, presa di posizione di Filt Cgil contro l’azienda Bertani di Bondeno, per la vicenda che ha visto coinvolti quattro lavoratori a cui, secondo il sindacato, non sarebbe stata concessa l’assunzione secondo i crismi, dopo la scadenza del contratto d’appalto con l’Asg per la gestione del piazzale.

Nel comunicato della Filt, si legge che "Bertani, quando parla di "disdetta dell’appalto comunicata da Asg Consulting con decorrenza 31 marzo", non dice la verità. Non è stata Asg ad avere dato disdetta, ma è Bertani che ha deciso di non rinnovare l’appalto. Anche la asserita immediata ricerca di un soggetto cui assegnare il nuovo appalto è, appunto solo, asserita. Già nell’incontro sindacale del 14 marzo, Bertani aveva comunicato la volontà di non affidare la logistica del piazzare tramite appalto, ma di procedere all’assunzione tramite agenzia interinale del personale fino al 31 marzo occupato in Asg. Questo lo testimonia il verbale dell’incontro. Verbale firmato da Asg, Filt Cgil e Fit Cisl. Manca solo la firma di Bertani che, più volte sollecitato, si è fatto di nebbia".

Ed è qui che il sindacato pone la questione. "Come mai – chiede Filt – non viene apposta la firma? Forse perché la firma di un verbale nel quale si dice che, "Bertani Trasporti ha manifestato la volontà di salvaguardare le maestranze impiegate sul territorio attraverso l’assunzione delle stesse da parte di una Apl, appositamente individuata, con contratto di lavoro a tempo determinato" farebbe cadere il castello di bugie eretto fino ad ora? Ma le mancate verità, si sa, hanno le gambe corte".

Secondo la Cgil la verità è che l’azienda "ha avuto fin dall’inizio come unico obiettivo quello di trasformare i lavoratori di Asg in lavoratori precari, pronti ad obbedire a qualsiasi richiesta per paura di perdere il posto di lavoro. La verità è che, ancora nessuno sa, perché ai quattro lavoratori che si sono opposti a questa precarizzazione del loro lavoro, sia stato impedito da Bertani, che su di loro (dipendenti di Asg) ha esercitato un indebito potere direttivo, di andare a lavorare. La verità è che, ancora nessuno sa, con quale autorità e con quale autonomia, Bertani abbia deciso di trasformare dipendenti in lavoratori a cottimo. Probabilmente sarà un giudice a dirimere la questione, perché Bertani avrebbe dovuto assumere direttamente i quattro lavoratori".