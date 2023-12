"Ancora molte le zone lasciate al degrado"

Dopo l’inaugurazione del nuovo parco Giordano Bruno, arriva la riflessione di Matteo Proto, confermato responsabile sicurezza nella nuova segreteria comunale del Partito Democratico. "Nonostante l’inaugurazione della nuova cancellata a presidio del Parco – spiega – ricevo numerose segnalazioni da cittadini di quartieri e frazioni della nostra città preoccupati per la loro sicurezza e, in generale della salvaguardia della legalità a Ferrara. Zone limitrofe al centro cittadino come il Barco – continua Proto – dove la prosecuzione di via Canapa, dopo la motorizzazione e fino al sottopassaggio ciclabile di collegamento con la scuola media Cosme Tura, è interessato da quest’estete da spaccio e degrado che preoccupano la cittadinanza". Ulteriori segnalazioni arrivano dai residenti di via Boschetto "dove l’ex struttura sanitaria a poche centinaia di metri dalla scuola primaria Bombonati – spiega ancora l’esponente del Pd – versa in una condizione di abbandono tale da far pensare a un nuovo Palazzo degli Specchi senza che l’amministrazione, già chiamata in causa, sembri interessarsene. Quando cala la sera, sempre prima in questo periodo, le persone hanno timore a uscire di casa e sabato scorso dall’interno delle strutture si è diffuso un forte boato che ha preoccupato l’intero vicinato". Il tutto, secondo Proto, "a fronte della preannunciata apertura di un nuovo CPR che ha sollevato numerose questioni sulla sicurezza della città. Questioni risolte dal sindaco assicurando ai cittadini un cospicuo aumento di forze dell’ordine a beneficio sia dei centri ma anche della città stessa. Promesse – conclude – che ricordano molto la campagna elettorale del 2019 e che, alla luce di una visione complessiva della città, appaiono del tutto disattese".

re. fe.