Ancora senso unico sulla Virgiliana

Proseguono presso il Ponte della Rana i lavori per il collocamento dei sottoservizi definitivi, le linee cioè di acqua e gas attualmente transitanti lungo la passerella ciclopedonale. Fino al termine dei lavori, tra circa un mese, sulla provinciale 69 Virgiliana il traffico è regolamentato mediante un senso unico alternato stabilito da un semaforo. Via Vittorio Veneto è invece chiusa sia in entrata sia in uscita. Rimane possibile la svolta lungo via dei Mille.