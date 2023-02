"Ancora sporcizia e incuria al parcheggio Diamanti"

Caro Carlino,

scusa se torno sull’argomento “passaggio parcheggio Diamanti adiacente l’ostello” ma da quando ti segnalai il problema tempo fa nulla è cambiato e purtroppo la sporcizia e l’incuria continuano tuttora a regnare sovrane. A suo tempo oltre a richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale tramite il giornale, interpellai i gestori dell’ostello, inviai delle foto a Cimarelli ma non vi fu alcun risultato; mi chiedo: è terra di nessuno? A chi ne spetta la competenza? Ora però con l’apertura della mostra ai Diamanti che richiamerà, ci auguriamo, tanti turisti si spera che chi di dovere intervenga al più presto per ridare dignità anche a questo piccolo tratto pedonale. A proposito della riapertura del Palazzo dei Diamanti, che fine ha fatto la statua di Vittorio Emanuele II?

Alessandra Calzolari

* * *

UNA VIA AD AMBROSOLI

Caro Carlino,

ho letto che la settimana scorsa é stata intitolata a Ferrara, all’angolo fra via Mortara e via Fossato di Mortara, una piazzetta al dottor Giuseppe Sgarbi, padre di Vittorio ed Elisabetta. Non ho conosciuto personalmente il farmacista e scrittore di cui però ho sempre sentito parlare in termini lusinghieri. Con la presente, vorrei però far notare che in data 22 dicembre 2022, ho inviato al sindaco di Ferrara tramite raccomandata, una lettera con cui avanzavo la proposta di intitolare una strada, un parco o uno slargo, alla memoria dell’avvocato Giorgio Ambrosoli “splendido esempio di virtù civili, di altissimo senso del dovere e assoluta integrità morale spinti fino all’estremo sacrificio”. So che la procedura é lunga, però mi aspettavo, se non altro per correttezza nei confronti del ricordo di una persona che con il proprio impegno ha affermato i valori dell’onestà, almeno una semplice e mail di riscontro.

Dario Poppi