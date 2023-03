"Ancora un incidente all’incrocio maledetto Situazione pericolosa soprattutto per i ciclisti"

Ennesimo Incidente sulla Statale 16 a San Biagio, nel centralissimo incrocio con Via Chiesa. Un punto critico della viabilità urbana, molto trafficato, teatro di innumerevoli sinistri, anche seri. Anni fa ci è scappato pure il morto. Da allora lo si è messo più in sicurezza, improntando taluni accorgimenti (strisce pedonali, illuminazione, segnaletica) che limitano il rischio. Ma il pericolo resta alto. L’altra sera si è verificato un nuovo tamponamento, tra una Fiat Panda ed una Punto. Tutto sommato si è evitato il peggio: di investire cioè alcuni pedoni e ciclisti, nonchè di coinvolgere altre vetture.

Il tutto mentre 10 giorni prima una macchina, con un bimbo a bordo, è stata catapultata a ridosso dell’ingresso di un pubblico esercizio, falciando fioriere a due passi da tavoli e sedie. Nessun ferito in entrambi i casi, per fortuna: solo tanto spavento e proteste. Complici di questa situazione, e delle lamentele, alcuni fattori: mezzi in transito, soprattutto camion, che sfrecciano anche a velocità proibitive; ingorghi; soste selvagge; bisogno di posti auto, ora insufficienti per i clienti di vicine attività commerciali, e gli utenti della strada. Che fare dunque? "E’ mia intenzione-spiega la presidente della consulta di frazione, Francesca Ventura-organizzare una pubblica assemblea, invitando tutti i soggetti interessati".

Nando Magnani