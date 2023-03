Ancora un incidente tra via Nuova e via Canne: feriti tre giovani

Ancora una volta l’incrocio tra via Nuova e via Canne ha mostrato la sua pericolosità, mandando all’ospedale tre giovani in una situazione di media gravità. Un incidente avvenuto nella serata di sabato che, ennesimo di una lunga serie, ha riportato la luce sul problema annoso di un incrocio con poca visibilità e alta incidentalità. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 23: sul posto sono accorse due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Coinvolti due ragazze di 20 e 19 anni e un ragazzo di 27 anni, che hanno riportato ferite di media gravità ed altri quattro giovani con ferite più lievi. Molti cittadini si domandano quanto dovranno aspettare perché si realizzi l’impianto semaforico pensato dal Comune per risolvere il problema anche se la perplessità rimane visto che, a quell’ora, sostengono i dubbiosi, il semaforo sarebbe lampeggiante e non eviterebbe gli scontri notturni. All’ultima riunione della consulta di Renazzo era stato l’assessore Rossano Bozzoli a spiegare che "l’impianto semaforico sarà realizzato tra giugno e settembre", in quanto la strada è provinciale e il Comune di Cento ha aperto una convenzione facendo da capofila. Aveva dunque aggiunto che l’importante era riuscire ad aver avuto l’avvallo della Provincia e i soldi per realizzare l’intervento.

Laura Guerra