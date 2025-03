Ancora un investimento sulle strisce pedonali

Portalettere in bicicletta investito, trasportato in ospedale, per fortuna non è grave. Si tratta dell’ennesimo incidente in prossimità delle strisce pedonali. Il fatto è successo nella mattina di giovedì, poco prima delle 11, in Corso Isonzo all’altezza dell’intersezione con via Poledrelli. La ricostruzione dell’incidente, al vaglio degli agenti della Polizia di Stato, ha visto un Van Mercedes nero urtare un portalettere con la bici a ridosso delle strisce pedonali. L’impatto ha fatto cadere a terra violentemente l’uomo. La stessa conducente ha subito avvisato i soccorsi. Alcuni automobilisti si sono fermati per assistere il ferito a terra.

Sul posto il personale sanitario del 118, il quale ha provveduto alle prime cure dell’uomo, che fin da subito non ha evidenziato un quadro clinico grave. Nonostante ciò il portalettere è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cona, per ulteriori accertamenti, riscontrate contusioni non gravi. In loco la volante della Polizia di Stato, che da prima ha messo in sicurezza il luogo dell’incidente, deviando il traffico su via Poledrelli e rallentando il passaggio su corso Isonzo. Nel contempo hanno provveduto a verificare la dinamica dell’incidente anche ascoltando la conducente del Van Mercedes, oltre al formale accertamento delle generalità. Visto il punto in cui è avvenuto il fatto, poco distante dal semaforo ed immissione in corso Cavour, il traffico ha subito rallentamenti, proseguiti fino al termine delle operazioni di spostamento della bicicletta e del mezzo coinvolto.

Mario Tosatti