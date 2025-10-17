Ancora una notte di fuoco. Le fiamme divorano un magazzino. In cenere mobili, materassi e tappeti

Ancora una notte di fuoco, la terza in nemmeno una settimana. Dopo il rogo di un capannone della zona industriale di Vigarano e quello di un chiosco nei giardini ai piedi del Castello estense, nella notte tra ieri e giovedì le fiamme sono scaturite all’interno di un magazzino in via Ferrari, nella zona della piccola e media impresa. L’incendio, scoppiato intorno alle 4, è divampato o all’interno di un deposito di proprietà di un privato, nel quale erano conservati oggetti di ogni tipo: mobili, letti, materassi, tappeti e masserizie di vario tipo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, le fiamme erano già alte e il fumo aveva avvolto l’intera struttura. Sulle prime si pensava che l’incendio fosse scoppiato nei locali di un’azienda che si trova nella parte posteriore dell’edificio che ospita anche il deposito in questione. Una volta entrati, gli operatori hanno però capito che non era il posto giusto dove cercare. Hanno così raggiunto il punto nel quale era effettivamente scoppiato il rogo, al primo piano della parte anteriore del capannone. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e buona parte della mattinata per avere la meglio sulle fiamme e per liberare il magazzino dagli oggetti inceneriti.

L’incendio ha creato disagi anche all’azienda ‘confinante’. Attraverso i controsoffitti, il fumo ha infatti raggiunto gli uffici della ditta, annerendo le pareti e riempiendo gli spazi di fuliggine. Una volta domate le fiamme, supportati dagli agenti della polizia di Stato, i pompieri si sono messi al lavoro per risalire alle cause dell’accaduto. Dai primi accertamenti, l’origine sembrerebbe essere accidentale, forse legata a un malfunzionamento dell’impianto elettrico del magazzino.

Federico Malavasi