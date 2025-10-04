Ancora una rissa in un istituto. Fd’I: "Ordine del giorno in Consiglio"

Un nuovo caso di violenza è stato portato alla luce ancora una volta dai consiglieri centesi di Fratelli d’Italia. "Risale a mercoledì un altro episodio di violenza avvenuto questa volta all’interno del recinto di una scuola – scrivono i consiglieri in una nota – Uno studente è stato violentemente picchiato da un coetaneo provocandogli alcune lesioni. Abbiamo aspettato alcuni giorni per intervenire su questo ennesimo caso di teppismo nella speranza che la dirigente o il almeno il sindaco Accorsi denunciassero l’accaduto spiegando come intendono contrastare il diffondersi di simili episodi, che da mesi noi come gruppo di Fd’I stiamo chiedendo di affrontare". E dunque intervengono loro con gli strumenti nelle loro possibilità. "Porteremo in consiglio comunale un ordine del giorno con cui si chiederà al sindaco, che è l’autorità locale responsabile della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, di attivarsi per garantire interventi che possano scongiurare questi atti di violenza, attivando un piano che preveda anche l’aiuto della polizia locale e delle altre forze dell’ordine".

"La sicurezza dei nostri ragazzi e la serenità delle famiglie devono esser la priorità per tutti – aggiungono i consiglieri di Fratelli d’Italia – La scuola non può trasformarsi in un luogo di violenza, ma un ambiente sicuro e protetto, in cui crescere e formarsi. Serve un’alleanza globale che comprenda famiglia, scuola, istituzioni e società per educare alle relazioni umane, pace e dialogo. Il primo passo però è quello di non minimizzare i problemi o non far finta che non succedano, bisogna individuare i responsabili delle violenze, verso i quali andranno adottati gli opportuni provvedimenti di carattere rieducazione ben prima che repressivo".