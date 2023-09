Ancora vandali al circolo Pd. Svastica e scritte sulla vetrina: "Non ci lasceremo intimidire"

Una svastica e la scritta ‘Allahakabar’ vergate a pennarello blu su una vetrina, proprio in corrispondenza della bandiera dem. È l’ennesimo atto vandalico ai danni del circolo Pd ‘Lio Rizzieri’ di Porotto quello commesso nella notte tra ieri e sabato. Ad accorgersene sono stati, ieri mattina, i volontari. Dura e unanime la condanna della dirigenza del partito ferrarese. "Stamane (ieri, ndr) una sgradevole sorpresa attendeva gli iscritti alla sede del Pd di Porotto – afferma Rita Martelli attivista e vicesegretaria del circolo – L’occasione era la riapertura domenicale dopo la pausa estiva. Una delle vetrine era imbrattata ad opera dei soliti ignoti. Una svastica e una scritta (sbagliata), ad opera di persone poco acculturate non costituiscono un problema, ma sono espressive di un degrado deplorevole e di un malessere evidente, che il circolo contrasta con iniziative di tipo culturale".

Una presa di posizione ferma anche dal segretario provinciale Nicola Minarelli. "Se anche fosse la prima volta, l’attacco subito sarebbe di una gravità assurda, ma purtroppo non è la prima volta – afferma il numero uno del Pd ferrarese –. Gruppi di estremisti di estrema destra o teppistelli locali? A prescindere il gesto va condannato con la massima fermezza e durezza. Al Pd di Porotto va la massima vicinanza e solidarietà oltre che il sostegno incondizionato: non saranno mai soli in questa battaglia che è di democrazia e legalità". Solidarietà e vicinanza agli iscritti del circolo ‘Lio Rizzieri’ anche dal segretario comunale Alessandro Talmelli. "Non si tratta del vandalismo che ha colpito già diverse volte il circolo – sbotta –, ma è la conferma della volontà di qualche ignoto di prendersela con la nostra comunità. Si vuole intimidire e far tacere una voce che negli ultimi anni ha ripreso vigore e che denuncia situazioni di preoccupante degrado nella nostra città. Il Pd è presente, e continuerà ad esserlo, nelle periferie. Questi gesti confermano l’importanza che il partito svolge nel presidiare il territorio. Mettetevi il cuore in pace – conclude –, non faremo un passo indietro, anzi siamo ancora più motivati".

È già la quarta volta nel giro di pochi mesi che il Pd finisce nel mirino dei vandali. Pochi giorni fa si è verificato il raid alla festa di Pontelagoscuro. All’inizio di agosto i ‘soliti ignoti’ colpirono invece nuovamente al circolo di Porotto, facendo sparire la targa dedicata a Rizzieri, persona a cui è intitolata la sede della frazione. Nel 2021, poi, i militanti dem trovarono una svastica e una scritta offensiva vergate con lo spray sulla stessa vetrina imbrattata nelle scorse ore.

