Ancora vandali in azione. Tre cassonetti bruciati

Altri tre cassonetti bruciati nella notte a Pontelagoscuro. A distanza di quasi due mesi dall’ultimo episodio, si rivedono i piromani. Un altro risveglio amaro nella frazione, che segue altri fatti analoghi successi negli ultimi mesi. Si sono infatti susseguiti cassonetti bruciati, atti vandalici e gomme delle auto tagliate. Davvero troppo. L’ultima goccia riguarda fatti accaduti nella notte tra ieri e domenica. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per provvedere allo spegnimento delle fiamme che hanno invaso alcuni cassonetti di rifiuti. Si tratta presumibilmente di atti dolosi, che hanno provocato danni evidenti ad almeno tre cassonetti. Le fiamme non si sono propagate ulteriormente solo grazie al pronto intervento dei pompieri. Incendi sono stati spenti in due cassonetti di raccolta della carta e plastica in via della Provvidenza, angolo corso del Popolo. Questi lontani dalle abitazioni, non creando altri danni ulteriori, mentre alcuni residenti nella notte hanno chiamato il 115 per chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco. A poca distanza da via della Provvidenza, bruciato anche il cassonetto della carta di via Polesella, già preso di mira il maggio scorso. L’immagine di ieri mattina è eloquente: cassonetti anneriti e delimitati dal nastro bianco e rosso dei vigili del fuoco, in attesa di essere sostituiti dal personale del Gruppo Hera. I residenti, nel merito di quanto accaduto, preferiscono non parlare, seppure la maggior parte scuota la testa: "Non se ne può più di questi fatti era già accaduto mesi fa". "Non abbiamo sentito nulla di particolare, sicuramente sarà successo in piena notte. Ci siamo accorti dei cassonetti bruciati solo al mattino, quando abbiamo portato i rifiuti" spiega un residente.

In via Polesella, alcune persone parlano tra loro. "Non abbiamo sentito nulla e ci siamo accorti solo al mattino, sappiamo che era già successo – raccontano –. Essendoci carta e cartone, le fiamme sono divampate più facilmente". Quanto successo porta alla memoria fatti simili accaduti nei primi giorni dello scorso maggio. In quel caso i vigili del fuoco erano dovuti intervenire nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio, poco dopo le 2, per lo spegnimento delle fiamme che avevano bruciato alcuni cassonetti dei rifiuti. Nel dettaglio, i soliti ignoti avevano preso di mira quelli posti davanti al centro sociale ‘Il Quadrifoglio’ in viale Girolamo Savonuzzi. Un altro era poi stato bruciato in via Polesella, a ridosso delle abitazioni ‘le marchigiane’. Mario Tosatti