Ancora vandalismi in centro. Portacenere contro la vetrina. Raid al ristorante il Ciclone

Un’altra notte di vandalismi e vetrine rotte in centro storico. E, di nuovo, a finire nel mirino è un locale. Dopo il raid di due notti fa da Li Xia, il ristorante cinese di via Garibaldi, ieri è toccato al Ciclone di via Saraceno. Questa volta i vandali hanno agito scagliando un grosso portacenere contro la porta d’ingresso del ristorante-pizzeria, mandandola quasi completamente in frantumi. Ad accorgersi del danno è stato, ieri mattina intorno alle 7, un cliente del locale che ha subito avvisato il titolare, Michelangelo Fancello. "Un episodio molto sgradevole, e proprio di sabato – ha affermato il ristoratore, che si è messo subito all’opera per la sostituzione della vetrina in vista dell’apertura all’ora di pranzo –. Credo si sia trattato di un atto di vandalismo gratuito, so che è successo anche in altri locali della zona".

Sull’accaduto sta indagando la polizia. Una volta scoperto il danneggiamento, Fancello ha infatti contattato il 113. I primi passi delle indagini sono finalizzati a capire se in zona ci siano telecamere che possano aver ripreso i responsabili, o quantomeno movimenti sospetti. In seguito si ragionerà sul possibile legame tra quello di ieri e gli altri episodi simili registrati di recente, ultimo appunto quello al ristorante cinese di via Garibaldi. Al momento, quel che è certo è che i malviventi non sono entrati al Ciclone, dal quale non è stato rubato nulla. Avrebbero ‘semplicemente’ afferrato il grosso portacenere che si trova al lato della distesa esterna per poi scagliarlo con forza contro la porta a vetri, andata in pezzi. Al di là del danno (qualche migliaio di euro per sostituire il vetro), rimane l’amarezza per un gesto insensato ai danni di un esercizio commerciale, proprio in uno dei giorni di maggiore affluenza di clienti.