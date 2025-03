Ancora violenza all’Arginone. Pretende un farmaco diverso, detenuto assale medico e agente

Non si ferma la violenza tra le mura dell’Arginone. L’ultimo episodio è di martedì, quando un detenuto ha devastato l’infermeria, assalito un medico e mandato in ospedale l’agente penitenziario intervenuto per riportarlo alla calma. A rendere noto l’episodio, l’ennesimo di questo genere, è il sindacato Sinappe. Protagonista dell’ultima giornata di caos è un detenuto tossicodipendente di origine straniera. L’uomo, secondo la ricostruzione dei rappresentanti dei poliziotti, avrebbe tentato di obbligare il medico a farsi prescrivere dei farmaci diversi da quelli previsti dalla cura per la sua dipendenza. Al rifiuto del camice bianco, ha dato in escandescenza, mettendo a soqquadro il reparto di infermeria, distruggendo computer e oggetti vari, per poi prendersela direttamente con il medico. Solo il tempestivo intervento dell’unico agente presente ha evitato danni peggiori, ma a discapito dello stesso che è stato violentemente colpito dalla furia del detenuto. Per il poliziotto è stato necessario un passaggio al pronto soccorso, dove è stato curato e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

A nemmeno quarantotto ore dall’aggressione, il Sinappe torna ad accendere i riflettori sulla violenza e sulle ormai arcinote problematiche che riguardano la casa circondariale e il personale che quotidianamente vi opera. "All’amministrazione penitenziaria e alle cariche politiche – scrive il sindacato – chiediamo maggiori sforzi per garantire ulteriore personale, in modo da evitare rischi non necessari, e un programma di gestione completamente dedicata ai detenuti tossicodipendenti, troppo spesso refrattari ai regolamenti e alle terapie assegnate loro dagli specialisti, approfittando di un sistema carcere in grande difficoltà". Alla direzione locale, conclude il Sinappe, "domandiamo un ulteriore sforzo per permettere una maggiore sicurezza del reparto infermeria, soprattutto negli orari in cui sono presenti i vari specialisti, in modo da poter assicurare una maggiore tutela agli stessi e alla gestione interna".

Quello delle aggressioni è solo uno dei problemi che attanagliano la struttura di via Arginone. A questi si aggiunge il sovraffollamento che, stando al recente report di Antigone, vede quello ferrarese tra i tre penitenziari più ‘pieni’ della Regione, con un tasso di sovraffollamento del 162%, secondo a Bologna e di pochi punti davanti a Modena.

f. m.