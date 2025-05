Ancora violenza sui sanitari. Medico scaraventato al muro. L’allarme della Cisl: "Ora basta"

Ancora un’aggressione a danno di una professionista del servizio sanitario nazionale. Qui, a Ferrara. Questa volta è accaduto a una dottoressa della medicina legale di via Cassoli, "violentemente colpita da un utente in carico al servizio psichiatrico: un episodio gravissimo che si inserisce in un contesto già noto e da tempo denunciato". A suonare il campanello d’allarme è il segretario della Funzione Pubblica della Cisl Kevin Ponzuoli che non solo stigmatizza l’accaduto ma rimarca come, da diverso tempo, la categoria sia attiva per chiedere maggiori tutele in ambito sanitario. "Da anni – così il sindacalista – la Cisl funzione pubblica denuncia le gravi carenze di sicurezza nei presidi più sensibili, come i Serd, i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) e la medicina legale. Ambienti ad alto rischio, dove troppo spesso il personale lavora in condizioni inaccettabili in termini di sicurezza". "Non è ammissibile – prosegue nella denuncia Ponzuoli – che non esistano pulsanti di emergenza, che per chiamare il 112 si debba digitare un codice telefonico, che la guardiania non sia presente perché il turno inizia dalle nove del mattino. Così non si può andare avanti".

Benché il piglio del rappresentante dei lavoratori sia piuttosto risoluto, non è polemico verso la nuova direzione generale dell’azienda Usl e di Cona, bensì con quella precedente. "In questo specifico caso – ricostruisce Ponzuoli – l’aggressione è iniziata nei pressi di via Ghiara, dove sono stati danneggiati degli oggetti, ed è proseguita in via Cassoli, con il furto di materiale e l’aggressione fisica alla dottoressa, scaraventata violentemente contro un muro. Solo grazie alla sua grande professionalità la situazione non è degenerata ulteriormente". Peraltro il caso registrato ieri mattina è solo l’ultimo di una serie di episodi che stanno diventando oggetto di discussione anche all’interno dell’aula del Consiglio comunale.

Di qui la richiesta di un intervento da parte della nuova direzione generale delle due aziende sanitarie. "Chiediamo che la nuova direzione aziendale – chiude Ponzuoli – si prenda pienamente carico della messa in sicurezza di questi ambienti, nessuno escluso, e che ascolti finalmente le istanze sindacali. Ma, se nulla cambierà, potremo pensare di organizzare iniziative di rivendicazione e sciopero".