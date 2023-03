Ancora violenza tra le mura dell’Arginone Detenuto rompe il televisore e assale gli agenti

Sfascia un televisore, ne pretende un altro e picchia i poliziotti. Altra giornata di follia tra le mura del carcere di via Arginone, di recente al centro di diversi episodi di aggressione ai danni del personale di polizia penitenziaria. L’ultimo in ordine di tempo risale a martedì. A segnalarlo sono stati i sindacati degli agenti. Secondo le prime ricostruzioni, due operatori – un ispettore e un agente – sono stati assaliti da un detenuto magrebino, non

nuovo a simili comportamenti. Lo straniero dapprima ha distrutto il televisore della propria cella e, subito dopo, ha preteso di averne immediatamente uno nuovo, schiaffeggiando e scagliandosi contro gli agenti. Per i due poliziotti sono state necessarie le cure dei sanitari del pronto soccorso, dove sono stati costretti a recarsi a seguito dell’aggressione subita. Dopo essere stati visitati sono stati dimessi con prognosi di cinque e tre giorni.

L’ennesimo episodio di violenza ha scatenato la nuova protesta del coordinamento regionale della Fns Cisl. "Il tutto avviene ormai in maniera routinaria senza che gli uffici superiori adottino provvedimenti adeguati affinché la gestione dell’istituto estense possa tornare ad essere improntata alla tutela di condizioni di lavoro consone – sbottano i sindacalisti –. Il nostro è l’ennesimo grido di allarme che si spera venga intercettato da chi ha la facoltà di intervenire a risollevare l’istituto di Ferrara dal triste decadimento a cui sembra essere, da tempo, destinato, prima che possa accadere l’irreparabile". È l’ennesimo appello dei rappresentanti degli agenti che, di recente, avevano anche iniziato una mobilitazione con lo sciopero della mensa, proprio per protestare contro le croniche criticità che si trovano ad affrontare durante le loro giornate di lavoro.

re. fe.