Ancora violenze all’Arginone. In sette giorni quattro aggressioni: "Ora più agenti, basta promesse"

Aggressioni, atti vandalici e piccole rivolte che vengono sedate senza non poche difficoltà. L’Arginone, ancora una volta, teatro di violenze nei confronti del personale. Diversi gli episodi accaduti nelle ultimi sette giorni alla Casa Circondariale. Il primo ha visto protagonista un detenuto di origine magrebina che ha aggredito un poliziotto penitenziario, addetto allo smistamento delle attività comuni, in occasione dell’incontro settimanale dei detenuti di fede musulmana nel locale adibito a Moschea. Purtroppo il magrebino ha approfittato del supporto di altri detenuti presenti e l’ordine è stato ripristinato soltanto grazie all’intervento tempestivo del comandante di reparto e del nuovo direttore, insieme a tutto il personale in servizio.

Il secondo episodio di violenza si è verificato giovedì scorso: un detenuto africano, con l’assurda pretesa di una maggiore dose di farmaco prescritto dal medico, ha distrutto un computer ed una stampante di quest’ultimo all’interno della infermeria locale e, successivamente, una volta riaccompagnato nel reparto di appartenenza, ha preso a pugni al volto l’agente addetto al controllo, solo per scaricare il proprio nervosismo. Nell stesso pomeriggio un altro agente è stato spintonato a terra da un detenuto magrebino, accusandolo di non essere all’altezza delle sue mansioni. Il giorno successivo, durante lo smistamento delle attività pomeridiane, ancora un’aggressione di un altro detenuto magrebino, il quale prima ha distrutto un cancello di sbarramento e poi ha preso a pugni l’agente intervenuto per riportarlo alla calma.

Il sindacato Sinappe lancia l’allarme: "Mai come in questo periodo si registra la necessità di un intervento da parte delle Autorità competenti ed una draconiana riorganizzazione interna, attraverso un congruo innesto di personale, atto a sanare una grave carenza organica, e la fornitura di strumenti idonei a contrastare le intemperanze di quella parte di popolazione detenuta sempre più violenta, anche a tutela del resto dei detenuti, la stragrande maggioranza, che ha tutto il diritto di scontare la propria pena in maniera serena e produttiva per il futuro".

Sulla situazione dell’Arginone si era già espressa anche la garante Manuela Macario: "la struttura necessita urgentemente di interventi di ristrutturazione, gli spazi comuni non sono adeguati ad accogliere le attività educative e ricreative, ci sono poi problemi organizzatici, pacchi, per fare un esempio, che non vengono consegnati o vengono consegnati dopo molto tempo con cibi che nel frattempo si sono deteriorati".