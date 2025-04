"Andate a vedere al Grattacielo"

Tra le telefonate l’unica che ha dato un po’ di speranza ai due cicloturisti è stata quella di un ragazzo che, al cellulare, ha raccontato di essere un rider, i giovani che in sella alle due ruote portano pizze e cene in giro per le strade della città. "Si è presentato e ha detto che ci sono forti probabilità che la bici sia finita nella zona del grattacielo, non conosco quella parte della città. E non sono in grado di giudicare quanto sia attendibile. Anche se lui si diceva certo delle sue parole". Adesso i due turisti sono già in giro per negozi, dovranno affrontare la spesa di altre due bici. Costo minimo, mille euro.