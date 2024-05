"Andate a votare, non vinca l’astensione"

Con un appello a recarsi alle urne per evitare che alle elezioni si presenti la "lista dell’astensionismo", la candidata sindaco Daniela Simoni ha aperto la serata di presentazione del programma e della lista civica Gente di Riva del Po. Venerdì sera, al centro civico di Ro, sono stati gli stessi candidati consiglieri (Cinzia Corli, Giuliana Turazzi, Maurizio Ferrigato, Andrea Tosi, Serena Occhi, Luminita Neciov, Elisa Zaghi, Gabriele Pavani, Stefano Bigoni, Filippo Celio, Lella Climelli e Leonardo Peverati) a illustrare la proposta di governo del territorio, a partire da una riorganizzazione dell’apparato amministrativo comunale, anche attraverso l’ascolto di problematiche e bisogni dei dipendenti comunali, per rendere gli uffici più efficienti nel dare risposte alla cittadinanza: semplicificazione delle procedure amministrative e la creazione di un servizio Informaimprese, a supporto di attività che vogliano insediarsi sul territorio e a quelle già esistenti, sono due degli obiettivi che la lista si pone. Sempre a supporto delle imprese, che negli incontri con i componenti della lista hanno manifestato difficoltà nel trovare manodopera specializzata, si pensa ad un incentivazione di formazione e ricerca, "collaborando con Università, Centri di formazione vicini e associazioni di categoria", oltre all’istituzione di una Consulta delle imprese, e all’avvio del percorso per la creazione di una Comunità energetica rinnovabile che possa dare risposte al problema dei costi delle utenze. E nell’occasione, Simoni ha ribadito le grosse perplessità, "per la vicinanza al centro abitato e le isole di calore che si potrebbero creare", sull’impianto fotovoltaico di iniziativa privata che dovrebbe sorgere in via Madonnina a Ro: la candidata sindaco ha riferito che l’iter di approvazione non è ancora chiuso e che continuerà a seguire la vicenda. Sul capitolo scuola, oltre al mantenimento, ottimizzazione e potenziamento dei servizi esistenti, il miglioramento delle strutture, la creazione di una palestra a Ro. Attenzione ad associazionismo, anche con la creazione di una Consulta dedicata, e sicurezza con la videosorveglianza, controlli costanti e in collaborazione con forze dell’ordine e volontari e il progetto di Controllo di vicinato, sono altri punti cardine del programma.

Valerio Franzoni