Andavo ai 100 all’ora Cevoli torna al Nuovo ed è già tutto esaurito

"Andavo ai 100 all’ora", Paolo Cevoli sbarca sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Ferrara. Lo spettacolo oggi, alle 21. Il comico romagnolo centra ancora una volta il tutto esaurito. Andavo ai 100 all’ora cantava Gianni Morandi. Era il 1962. Paolo Cevoli, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la televisione era in bianco e nero. Un racconto che arriva ai giorni. A partire dall’età di undici anni, durante le estati tra un anno scolastico e l’altro, Paolo Cevoli aiuta i genitori nella gestione dell’albergo di famiglia a Riccione. Frequenta l’Università di Bologna tra il 1979 e il 1983 e si laurea in giurisprudenza. Dopo la laurea lavora come gestore al Grand Hotel di Rimini. Nel 1986 si sposa con Elisabetta Garuffi, da cui ha due figli, Giacomo e Davide. Nel 1990 si trasferisce a Bologna con la famiglia.

Partecipa al concorso per giovani comici “La Zanzara d’Oro”, dove risulta terzo dopo Antonio Albanese. Tra il 1990 e il 1991 partecipa come ospite (15 puntate) al Maurizio Costanzo Show. Seguendo le orme del padre, diventa imprenditore ed apre un locale. Il locale comincia ad essere frequentato da personaggi dello spettacolo, tra cui Gino e Michele, che si accorgono che Cevoli è molto bravo ad intrattenere gli ospiti e decidono di invitarlo ad esibirsi in un locale di Milano, lo Zelig. Inizialmente Cevoli declina l’invito, poi accetta (2001). Dal locale passa alla trasmissione su Italia 1 del lunedì sera, dove porta alla ribalta il personaggio Palmiro Cangini, assessore di un immaginario comune romagnolo (2002). Nel 2008 è stato testimonial del “Banco farmaceutico” ed ha girato uno spot televisivo, andato in onda anche gli anni successivi. Nel novembre del 2021 e del 2022 torna a Zelig con Palmiro Cangini.