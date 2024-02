"Andiamo avanti grazie ai tanti turisti": "Ma le spese sono folli"

Non si perdono d’animo nonostante il periodo non certo bello per il commercio uomini e donne, soprattutto donne, che stanno dietro il bancone. In pieno centro due le facce oltre il luccicare delle vetrine. C’è chi, a sorpresa, dice che gli affati vanno bene. Non sono tanti. E c’è chi invece – i più – denuncia una fase molto delicata. "E’ grazie al turismo se alcuni di noi ancora vanno avanti e non si arrendono", dicono. Al turismo ed anche alla forte presenza del popolo degli universitari. Ragazzi che qui vivono e consumano, spesso molto. Studenti che hanno dietro le spalle famiglie che magari visitano Ferrara, si fermano per un caffé e per un pranzo. Molto probabilmente uno dei pochi segni positivi, quel risicato più dei ristoranti (da 137 a 146 nel centro storico) lo dobbiamo proprio a loro, a questo esercito di ragazzi che dopo una giornata sui libri si concede la sera magari una pizza e una birra. "I saldi sono partiti un po’ con il piede sul freno, anche a causa del lungo periodo di pioggia – spiega Silvia Tarroni, dietro le vetrine di Dan John, pieno centro –. Certo il momento per il commercio è delicato, ma posso dire che stiamo andando bene". Già si nota qualche difficoltà e tempi lunghi nell’arrivo delle merci per la crisi in Medio Oriente e i pirati del Mar Rosso.

"Dobbiamo aspettare un po’ di più per le consegne, ancora i prezzi non hanno comunque avuto oscillazioni verso l’alto". "Abbiamo visto tempi migliori", dice Antonella Oseliero, di Rosanna Pelletteria, negozio storico con le radici che affondano nel passato. "E’ aumentato e sta aumentando tutto, per le attività i costi da sostenere sono forti – precisa –. E non solo per noi. E’ chiaro che l’aumento delle bollette frena il potere d’acquisto dei clienti. Quando devi risparmiare, cominci a tagliare dall’abbigliamento". E’ lì da 16 anni, la sua vita è nel negozio. Da sempre. "Gli affitti, altro tasto dolente – precisa – non sono certo bassi e lo vediamo anche noi, è sotto gli occhi di tutti. Sono sempre più numerose le attività che si arrendono, che chiudono. Un vero peccato". Un’altra attività storica, si trova poco lontano. E’ quella di Teresa Schiappelli, che prende il nome da una famiglia. Anche se tutti conoscono quel negozio con un altro nome, quello di Borsalino. Dice, con un pizzico d’orgoglio: "La data di nascita del nostro negozio è il 1845, ben 178 anni fa". Non sono pochi, i volti di tante generazioni sembrano ancora vivere tra quegli scaffali, tra cappelli e borsalini, larghe tese e colorata lana. "La situazione è delicata, gli affitti sono pesanti. C’è stato un periodo nel quale il cappello sembrava essere stato dimenticato, ora per fortuna è tornato di moda. Gli eventi a volte ci aiutano, portano gente. Ma il calo è evidente". "Le famiglie non hanno soldi da spendere e tagliano su caffè e colazioni", dice senza mezzi termini Maria Chiara Galassi, titolare di Cami Caffè, che si è inventata il caffé ad un euro. Risparmio in tazzina che suscita alto gradimento. Come i sorrisi di Isabella Picone e Federica Turati, di Benetton, che invitano ad entrare. "Va abbastanza bene, grazie soprattutto ai turisti". Sono aperti anche la domenica, un segno rosa nelle saracinesce che vanno giù.

m. b.