"Andò in scena la prima del Principe. Tanti ricordi mi riportano a Ferrara"

Gabriele Lavia arriva al Teatro Comunale di Ferrara con ‘Un curioso accidente’, che sarà in scena oggi e domani alle 20,30, domenica alle 16. In programma anche l’ incontro con la compagnia al Ridotto del teatro domani alle 18. Figura tra le più rappresentative del teatro italiano degli ultimi quarant’anni, Lavia è stato regista di Scandalosa Gilda e La lupa, come attore cinematografico è stato diretto da nomi come Dario Argento, Muccino, Cervi, Tornatore, Pupi Avati, ha partecipato a Profondo rosso e doppiato Weaving in V per Vendetta e Stanley Tucci in Il diavolo veste Prada.

Che rapporto c’è tra lei e Ferrara?

"Ho tanti ricordi legati alla città. Venivo tutti gli anni con spettacoli ma in modo particolare sono legato a Ferrara perché lì c’è stata la prima del ‘Principe di Homburg’, un mio spettacolo di quando ero giovane che poi ha auto una grande fortuna per il quale vinsi il Nastro d’Argento. Ed ora porto questo testo di Carlo Goldoni, poco conosciuto ma molto bello, importante e divertente".

Cosa ci può dire dello spettacolo, perché ha scelto questo testo?

"Mi piacciono di più i testi poco frequentati, le cose meno conosciute. In questo testo c’è qualcosa di molto importante del Goldoni illuminista, come lo definì anche il suo amico Voltaire: la protagonista femminile compie una rivoluzione impensabile per quell’epoca, decide da sola della sua vita perché non accetta per marito l’uomo miliardario olandese che le propone il padre ma sposa un soldato povero, ferito, ingenuo e francese. Per amore, solo per amore. Un gesto non nuovo per Goldoni che spesso mette personaggi che non determinano la storia del mondo ma quella dell’uomo. In Goldoni sono i personaggi femminili che hanno un peso maggiore dal punto di vista filosofico. E questo è un grande testo"

Che messaggio dà al pubblico?

"Dell’amore sopra gli interessi e di una donna che decide da sola della sua vita. Lei fa questa scelta rischiando di dover rinunciare all’eredità del padre che però accetta che si sposi con questo soldato perché ne riconosce essere una persona fondamentalmente per bene che ha sentimenti autentici. Era un testo che volevo fare da tempo"

Lei è sul palco da 40 anni, cos’è il teatro oggi?

"Il teatro è sempre quello. Cambiano semmai certi modi, stili. Anche nella prima canzone dello spettacolo dico che il teatro è sempre com’è iniziato, cioè perfetto e con uomini che fingono davanti a uomini che non fanno finta di essere diversi da ciò che sono, cioè il pubblico. Così è rimasto. E se ci troviamo davanti a un buon spettatore e un buon attore allora abbiamo la certezza che la serata sarà buona"

Cosa significa per lei?

"E’ il mio lavoro e non mi emoziono perché ho la gente davanti. E la cosa difficilissima del teatro è proprio essere un buon attore e un buon spettatore. Il teatro è un rapporto intimo tra attore e spettatore e lì non c’entra più niente e nessuno. E’ l’umo che determina tutto. Possiamo fare un bellissimo spettacolo ma il teatro sfugge a tutto. Il teatro è. Lo spettacolo si fa. E’ la differenza tra il fare e l’essere"

Tra i suoi successi c’è anche il cinema ma che importanza ha avuto rispetto al teatro?

"Il cinema non è stato il centro del mio lavoro, per una questione di destino, di faccia, di fisico. Ho fatto invece tantissimo teatro, superando il centinaio di spettacoli e realizzando il sogno che avevo da ragazzo che mi ha risucchiato completamente. Devo dire che ho avuto fortuna e sono sicuro che da lassù c’è stato anche lo sguardo benevolo della mia nonna, la persona più importante della mia vita alla quale penso ogni giorno".

Laura Guerra