André Ristum e il film postumo di Antonioni

Un film di Michelangelo Antonioni dopo la scomparsa di Michelangelo Antonioni. E la sceneggiatura è già negli archivi del fondo dedicato al grande regista, che è nelle disponibilità del Comune. Il regista italo-brasiliano (ma nato a Londra nel 1971) André Ristum ha annunciato, in un’intervista che si avvererà il sogno di assistere alla nascita cinematografica di ‘Tecnicamente dolce’, tra i film mai realizzati di Antonioni, il cui script fu pubblicato da Einaudi nel 1976. Se ne occuperà direttamente lui, con il beneplacito della produttrice associata del progetto, Enrica Fico, che fu compagna del regista ferrarese premio Oscar. Ristum metterà quindi davanti alla cinepresa l’opera di Antonioni. Per il movie director brasiliano si tratta anche – come è spiegato nell’intervista – di un tributo al padre, scomparso prematuramente, Jirges, che di Antonioni fu assistente sul set de ‘Il mistero di Oberwald’ e che avrebbe voluto debuttare alla regìa proprio con ‘Tecnicamente dolce’.

La storia della pellicola mai realizzata nasce negli anni ‘60 e si sviluppò parallelamente a quella di Blow Up. Anche se entrambi i soggetti furono sottoposti al produttore Carlo Ponti, soltanto il secondo riuscì a diventare un film di successo.