Andrea Chénier, emozioni in scena. Successo e magia al Comunale

La prima europea dell’opera Andrea Chénier di Umberto Giordano, andata in scena venerdì al teatro Comunale Claudio Abbado, ha riscosso un enorme successo, conquistando il pubblico e la critica. Oggi si replica. L’evento, frutto della coproduzione tra la Fondazione teatro Comunale e la Daegu Opera House, ha segnato un momento di grande rilievo nell’ambito delle celebrazioni per il 140esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia. Alla prima europea era presente anche il console generale della Corea del sud a Milano, Choi Tae-ho. L’opera, che ha debuttato alla Scala nel 1896, è stata interpretata magistralmente dall’Orchestra Città di Ferrara diretta dal maestro Marcello Mottadelli, con il coro Colsper sotto la guida del maestro Andrea Bianchi. Sul palco, gli artisti Park Seonggyu (Andrea Chénier), Rim Saekyung (Maddalena di Coigny) e Oh Seungyong (Carlo Gérard) hanno incantato il pubblico con le loro straordinarie interpretazioni, dando vita a una rappresentazione intensa ed emozionante. La regia di Kim Jiyoung, unita alle suggestive scenografie di Kim Hyunjung, ai raffinati costumi di Park Sunmi e al magistrale disegno luci di Moon Kilhwan, ha contribuito a creare un’atmosfera di forte impatto visivo ed emotivo. Il dramma storico, ambientato durante la Rivoluzione francese, ha saputo intrecciare passione e ideali con un lirismo poetico che ha catturato gli spettatori fino all’ultima scena. Tra i presenti anche diversi giovani coinvolti con tanti progetti. Il pubblico ha salutato gli artisti con lunghi applausi. Lo spettacolo, si diceva, torna in scena oggi alle 16 (biglietti ancora disponibili sul sito teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e alla biglietteria del teatro (corso Martiri della Libertà, 21).