Andrea Lucchesini oggi all’Abbado. Protagonisti Berio, Listz e Chopin

Stasera alle 20.30, al teatro comunale Claudio Abbado, Andrea Lucchesini porterà in concerto Berio, Listz e Chopin. Già ospite più volte di Ferrara Musica, tra i più celebri pianisti italiani del panorama internazionale, Andrea Lucchesini è pianista, didatta e organizzatore culturale. Vanta un’importante carriera internazionale (che gli è valsa il premio Accademia chigiana e il premio Abbiati), alimentata da interessi che includono sia l’ambito solistico sia cameristico, sia il repertorio classico sia la musica contemporanea. Il recital ferrarese riflette proprio queste passioni e accosta la ’Sonata in si minore’ di Liszt e i 24 ’preludi op. 28’ di Chopin a pagine di Luciano Berio, i ’Six encores’ e la ’Sequenza IV’.

Formatosi alla scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini si è imposto sulla scena internazionale già in giovane età con la vittoria del prestigioso concorso internazionale ’Dino Ciani’; al teatro alla Scala di Milano. Da allora, la sua carriera lo ha portato a esibirsi nelle più importanti sale da concerto del mondo, collaborando con orchestre di fama mondiale e direttori di altissimo profilo. Il pianista toscano è rinomato per l’estrema cura del suono, la solidità strutturale delle sue interpretazioni e una naturale capacità comunicativa che cattura il pubblico. Il suo repertorio spazia dai capolavori del classicismo alle opere contemporanee.

In apertura di serata Lucchesini eseguirà i ’Six encores’ di Berio. Si prosegue con la ’Sonata in si minore R. 21’ di Franz Liszt. Penultimo brano in programma, la ’Sequenza IV’, sempre di Berio (1965/66). Il concerto si chiuderà con il ciclo dei ’24 Preludi op. 28’ di Chopin, piccoli schizzi musicali dal carattere variegato.

