Andrea Ustignani: "Mio padre, Barnum italiano"

Icona italiana nel mondo del circo, il Mago Jabba - all’anagrafe Piero Ustignani - è considerato il primo Barnum italiano. In suo onore, il figlio Andrea ha organizzato la mostra ’The show must go on’, finita l’11 gennaio.

Andrea, com’è andata la mostra a livello di presenze?

"Sono soddisfatto, ho contato circa duecento presenze; non sono tante ma, come ogni progetto, deve fare rodaggio".

Cosa l’ha spinta a farla?

"Questa è stata la prima vera mostra che ho fatto e l’ho organizzata per amici e famiglia. Mio padre, fin da piccolo, è stato stregato dal mondo della magia, grazie a mia nonna. Il suo sogno era quello di creare un freak show italiano tutto suo".

Oltre 300 cimeli esposti.

"Il patrimonio è assai più vasto, ma per via degli spazi è stato necessario fare una selezione. Mio zio porta avanti ancora oggi la passione di mio padre, comprando oggetti originali in giro per il mondo".

È tradizione di famiglia quindi.

"Certo, io stesso sono dentro questo mondo. Ho uno spettacolo mio, allestito all’interno di una carrozza, che porto in giro per l’Italia. La cosa che noto sempre con piacere è l’interesse per le stranezze".

Sta dicendo che i freak stanno tornando?

"C’è poco da fare, che si voglia o meno, il freak è la parte che attira di più".

E come si pone lei?

"Io cerco sempre di spiegare. La mostra va raccontata, altrimenti rischia di sembrare solo un ammasso di oggetti. Ai bambini cerco di far capire che ’diverso’ non significa ’sbagliato’".

Può approfondire?

"Ho voluto puntare sulla diversità del freak usandola come espediente per parlare del sociale. Questo è anche un modo per esorcizzare il bullismo e sensibilizzare le nuove generazioni".

Quindi vuole lanciare un appello.

"Credo che non ci si debbano fare troppe domande, la vera magia consiste nel lasciarsi andare. La domanda da porsi - in questo consiste l’appello - non riguarda la spiegazione del trucco, ma il significato del freak".

Ha detto che questa prima mostra è stata un rodaggio.

"Sì, ora ho in testa anche altri progetti. La volontà è quella di continuare il sogno di mio padre e chissà, magari tornerò a Ferrara con un mio spettacolo".

Andriy Sberlati