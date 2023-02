"Andremo avanti ma dialogando Realizzeremo 400 posti letto"

La linea è quella della fermezza ma al contempo del dialogo con chi "avanza consigli e non si basa esclusivamente su pregiudizi ideologici e cattiva informazione". L’assessore all’Università, Alessandro Balboni è l’uomo chiave della Giunta nell’ambito del progetto Feris. A lui è spettato l’onere della presentazione di una delle delibere che, in assoluto, ha infiammato maggiormente il dibattito cittadino. Ancora una volta è lui a rispondere ai comitati civici contrari, difendendo la bontà di un progetto di cui "la città ha assoluto bisogno". Feris, spiega, è un esempio virtuoso di collaborazione con un partner privato che ha deciso di investire sul territorio qualcosa come centoventi milioni di euro. Peraltro in un segmento di cui Ferrara ha assoluto bisogno: gli alloggi studenteschi". Tante, in questi mesi, le testimonianze di studenti costretti a rinunciare al soggiorno-studio in città perché impossibilitati a trovare un alloggio. "Negli spazi dell’ex Caserma – riprende l’assessore – il progetto voluto da questa amministrazione prevede la realizzazione di almeno quattrocento posti letto. Di questa disponibilità non beneficerà solo l’ente gestore, ma tutta la città". Perché, sottolinea ancora, l’indotto portato dagli universitari è davvero imponente e con questa operazione si andrebbe a massimizzare ulteriormente l’impatto positivo.

Anche sull’aspetto ambientale, Balboni non ha dubbi. "Sia la struttura che verrà realizzata i via Caldirolo, che le altre opere di cui Feris si sostanzia avranno una ricaduta in termini ambientali particolarmente positiva. In via Volano, ad esempio, recupereremo un’area gigantesca e la bonificheremo: attualmente è un ricettacolo di materiali molto inquinanti". L’aspetto più rilevante è quello del recupero della caserma. "L’ex Pozzuolo del Friuli – ricorda Balboni – è un buco nero da oltre trent’anni per il centro storico. Con questa operazione andremo a restituire vita non solo a quel quadrante, ma a un intero quartiere".

Poi ecco la linea del dialogo. "Questo intervento non è definitivo – precisa – ed è chiaramente passibile di migliorie. C’è ancora spazio per inserire aspetti migliorativi e, tra l’altro, con alcune associazioni mi sono già incontrato e confrontato. Spiace vedere che, invece, altre realtà come il Forum Ferrara Partecipata preferiscano la linea della chiusura della disinformazione". Probabilmente, nei seminari di approfondimento che i comitati contrari a Feris hanno in programma di organizzare, sarebbe interessante assistere a un confronto pubblico tra Comune e cittadini.