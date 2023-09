Anello delle Delizie. Tappa al Verginese

Terza tappa domenica 8 ottobre, dell’Anello delle Delizie, un tour ad anello con partenza da Ferrara; percorrendo la campagna ferrarese si arriverà a Villa Mensa e in seguito si salirà per Copparo con visita alla sua Delizia e alla Pieve di San Venanzio, con tappa anche al Verginese. Rientro in barca sul Po Grande da Ro Ferrarese alla Darsena di Ferrara.Tel.0532-783944