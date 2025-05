"Anello delle Valli è un successo. Il più ricercato dai cicloturisti"

"Serve una visione chiara per un turismo green e alternativo, che funzioni tutto l’anno". A sostenerlo è la lista civica Libera Comacchio, prendendo come riferimento il percorso dell’Anello delle Valli di Comacchio che sta emergendo come una delle destinazioni più ricercate per il cicloturismo. "La crescente affluenza di cicloturisti è testimoniata anche dalla nascita di centri noleggio bici a Comacchio, che non riescono a soddisfare la domanda – riferisce il coordinatore del gruppo civico, Vito Troiani -. Eppure, nonostante l’interesse crescente, molte infrastrutture e servizi fondamentali per i cicloturisti mancano ancora".

Libera Comacchio, attraverso diversi sopralluoghi lungo i percorsi ciclabili di cui uno svolto insieme all’assessore Sandro Beltrami, ha infatti riscontrato diverse criticità: tratti sabbiosi, segnaletica insufficiente, mancanza di manutenzione ordinaria e difficoltà di accessibilità in alcuni punti. "L’esigenza di interventi concreti è ormai urgente – afferma Troiani -. Comacchio ha un patrimonio naturalistico straordinario, ma va reso accessibile e sicuro. Puntare sul cicloturismo e sul birdwatching ci permetterebbe di destagionalizzare il flusso turistico e di sviluppare un indotto economico sostenibile. Tanto è stato fatto, ma tanto ancora c’è da fare: per fare crescere il cicloturismo è necessario intervenire sulla sicurezza".