Angeli della notte in galleria Matteotti. E sparisce la baby gang

Si occupano di monitorare le aggregazioni di giovani che caratterizzano e animano la scena della ‘movida’ cittadina, con l’intento di prevenire eventuali disordini, informare e ‘pacificare’ gli animi più accesi, utilizzando il confronto e le parole come strumento principale: gli street tutor hanno il ruolo di facilitatori nelle aree più affollate sia di pomeriggio che di notte.

La loro presenza, voluta dall’amministrazione comunale in sinergia con Securfox, ha prodotto già dei risultati. Grazie a loro (e ai pattugliamenti di polizia e carabinieri) Galleria Matteotti e alcune zone del centro sono state liberate dal fenomeno delle baby gang. Ecco gli orari in cui ci si può imbattere nelle pettorine arancioni: in centro dalla 15 alle 20 e dalle 21 alle 2 del mattino, oppure alla discoteca ‘College’ venerdì fanno da mezzanotte alle 4, mentre al ‘Sinatra’ l’orario si allunga di un’ora arrivando fino alle 5. Igor Postu è uno dei soci di Securfox: "Abbiamo un’esperienza ventennale nel campo della sicurezza. Il lavoro viene coordinato assieme al mio socio Matteo Benea. I corsi per formare gli street tutor vengono patrocinati da Comune e polizia locale. Con le pettorine arancioni noi garantiamo un presidio e affianchiamo le forze dell’ordine. I nostri 20 ragazzi sono riusciti ad attenuare il fenomeno delle baby gang in Galleria Matteotti. Non solo. Siamo intervenuti anche nei luoghi dove i residenti segnalano schiamazzi notturni. Gli street tutor, alla chiusura dei bar, indicano, ad esempio, ai giovani i bagni pubblici oppure i nostri ragazzi si fanno consegnare le bottiglie di vetro che altrimenti verrebbero frantumate in strada. Il loro ruolo è quello di parlare con i giovani e fare prevenzione". Sulla stessa lunghezza d’onda il vicesindaco Nicola Lodi: "Gli street tutor fanno parte di quelle iniziative assunte dall’amministrazione per il controllo di piazze, strade e discoteche come richiesto dalle petizioni promosse di volta in volta dai residenti. Abbiamo dato risposta ai problemi sollevati dagli abitanti di alcune zone. Gli street tutor svolgono un lavoro enorme e affiancano le forze di polizia".

m. r.