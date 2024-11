’Angeliche Armonie’ alla pinacoteca. Per festeggiare l’anno di apertura

Si chiama ‘Angeliche Armonie’ la rassegna di arte musica e poesia che il comune ha pensato per festeggiare il primo anno di apertura della nuova pinacoteca Il Guercino. L’iniziativa si terrà sabato e domenica. "C’è un fil rouge che lega le opere esposte, ossia la presenza degli angeli, messaggeri divini, testimoni dell’evento sacro, intermediari fra Dio e gli uomini – spiegano dalla municipalità – Proprio agli angeli è dedicata la rassegna che animerà i nostri musei fra novembre e dicembre, ’Angeliche armonie’. Le iniziative sono legate al primo anno di riapertura delle Pinacoteca". Il programma inizia sabato alle 10 in chiesa San Lorenzo con la visita guidata gratuita tenuta dal direttore dei musei civici e curatore della mostra Lorenzo Lorenzini e alle 16, 17, 18, una scenografica dama suonerà il suo violino dal vivo da un’altezza di quattro metri mentre alle 21 vi sarà il concerto dell’Ensemble Harmonico. Domenica alle 10 si comincia con ‘Angeli in Volo: il sacro nelle opere del Guercino’, la visita guidata gratuita a Pinacoteca e San Lorenzo, il convegno in Pinacoteca ‘Recuperare, Salvare, Custodire’, alle 16 il laboratorio didattico 6-10 anni ‘Storie di Angeli, Santi e (super)poteri’ e alle 17 in entrambe le sedi museali lo spettacolo di arte di strada itinerante e musicale ‘Angeli. Bianche statue in movimento’. Il 30 ci sarà l’inaugurazione della mostra "Sentimento e ragione nella grande pittura di Ubaldo Gandolfi" e alla 21 in San Lorenzo un quartetto d’archi e il programma eventi proseguirà per tutto dicembre. Sempre in San Lorenzo, il 1° dicembre alle 155 ci sarà l’arpista Eleonora Licata; il 7 dalle 17 nelle due sedi arrivano gli angeli sui trampoli, dall’8 si torna nella seconda sede alle 16 con violino e flauto e voci d’angeli, il 14 con le chitarre di ‘Suoni d’Angeli’, il 21 alle 18.30 ‘Aangeli, Arcangeli e Cherubini sospesi tra note e colori’ con dialoghi, musiche e dipinti sul tema dell’angelo con esibizione di Body painting; il 22 alle 17 le letture per bambini. Il 28 si torna in Pinacoteca alle 10.30 con un laboratorio per bambini e alle 16 la visita guidata gratuita dal tema ‘Angeli in Volo: il sacro nelle opere del Guercino’.

Laura Guerra