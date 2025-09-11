Angelo Branduardi alla Corte degli Estensi: "Tra passato e futuro"

Angelo Branduardi sarà protagonista di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno a Ferrara con lo spettacolo ’La musica alla Corte degli Estensi’ che si terrà l’11 dicembre alle 20.30 al Comunale ’Claudio Abbado’.

"La collaborazione con il cantautore è per noi un modo per collegare presente e passato, regalando al futuro un’opera pensata per Ferrara e per la sua importanza nella storia della musica", ha commentato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

Angelo Branduardi, figura iconica della musica italiana, collabora per il progetto discografico ’Futuro antico per Ferrara’. La serie è nata da un’approfondita ricerca filologico-musicale e mira a recuperare e reinterpretare brani del passato, in particolare della musica medievale e rinascimentale, trasformandoli in chiave pop.

Con La musica alla Corte degli Estensi, Branduardi non propone un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia, la cultura e il territorio ferrarese. L’artista, con la sua maestria, rende accessibile e contemporanea una musica secolare, creando un ponte tra passato e presente e dimostrando come le melodie antiche possano ancora emozionare e ispirare il pubblico odierno.

La musica alla Corte degli Estensi è una produzione della Lungomare srl e l’evento, promosso dal Comune, si inserisce nel programma di celebrazioni per il trentennale del riconoscimento di Ferrara come patrimonio mondiale dell’Unesco. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale.