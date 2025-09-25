Anguilla, la tradizione in tavola: "La sagra simboleggia l’eccellenza"

E’ stata presentata ieri mattina, alla Manifattura dei Marinati di Comacchio, la 27esima edizione della Sagra dell’Anguilla che coinvolgerà con tantissimi appuntamenti tutta la comunità lagunare per i prossimi tre week. Per l’illustrazione del ricchissimo programma, che lo scorso anno portò 70mila visitatori, c’erano il vicesindaco Maura Tomasi, l’assessore alla Cultura e al Turismo Emanuele Mari, Alessandro Menegatti, organizzatore e presidente della Cooperativa Work & Belong e Lucia Felletti per il Parco del Delta. Riportando il sottotitolo della kermesse, "vento di bora, buio di luna e alta marea" condizioni sfavorevoli per chi deve andare in mare ma di favore per chi pesca in valle, il vicesindaco ha ribadito come ci abbia permesso "di diventare e essere comunità, che non ha paura di lavorare e dalla dura vita dei nostri nonni - ha sottolineato Tomasi - è stato forgiato un popolo in grado di andare avanti da solo, grazie alla forza che sa esprimere. Un’iniziativa che allunga la stagione essendo programmata in questo periodo". L’assessore Mari ha ricordato come la popolazione di Comacchio, di circa 23mila abitanti, per ogni fine settimana raddoppi grazie all’arrivo di altrettanti visitatori. "Definirla ancora sagra mi sembra riduttivo - ha detto - oggi credo sia una manifestazione per proposte gastronomiche, culturali, di conoscenza del territorio e tanto altro, una delle più importanti a livello nazionale capaci di esprimere il prestigio e la reputazione della nostra città". "E’ la celebrazione di un pezzo della nostra storia e di come essendo all’interno della riserva Mab Unesco esprima - ha aggiunto Felletti - il particolare rapporto fra uomo e natura e la transizione di un territorio che non è acqua e terra". Infine Menegatti ha ricordato come al sesto anno di organizzazione sia sia raggiunto un altissimo livello. "Tre cene di chef stellati quali Igles Corelli, Simone Finetti e Giacomo Devoto e altrettanti concerti tributo ai Queen, Max Pezzali e Jovanotti - ha continuato - 18 luoghi di ristorazione diffusi sul territorio, viste ai musei con ingresso ridotto, escursioni nella valli, a piedi, in barca, in bicicletta, agli scavi di Spina e la terza edizione del parallelo d’oro sono solo alcuni degli appuntamenti. Una manifestazione che mette sempre al centro le persone creando sinergie positive fra giovani e nonni con la trasmissione di conoscenze, setacciando fra le avversità per trovare sempre le cose buone che ci sono. Una sagra che coinvolge oltre 200 volontari e piacerà - ha concluso Menegatti - ai comacchiesi ed ai turisti". Claudio Castagnoli