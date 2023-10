Anguilla, torna la sagra . C’è il Palio del paradello

COMACCHIO

A Comacchio prenderà il via oggi il secondo week-end in compagnia della venticinquesima Sagra dell’Anguilla, organizzata dalla cooperativa sociale Work and Belong, con il patrocinio e il contributo del Comune di Comacchio e il patrocinio del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna e il coinvolgimento delle associazioni del territorio. Nel programma della kermesse, a spiccare è una delle novità di quest’anno: la prima edizione Palio del ‘Paradello d’oro’ dei Rioni di Comacchio. A bordo dei vulicepi, barche tradizionali comacchiesi spinte a mano con il paradello, si sfideranno i quattro storici rioni cittadini (S. Pietro, Cappuccini, S. Agostino e Carmine) nei canali del centro storico per la conquista del ‘paradello d’oro’. L’iniziativa, curata dalla Scuola Bottega San Giuseppe, si svolgerà nell’arco delle due giornate: oggi dalle 17 si terranno le eliminatorie, mentre domani, alla stessa ora, le finali. Ma questo è solamente uno degli appuntamenti previsti nel fine settimana, che comincerà oggi alle 10 con la ‘Giornata di studio su Santa Maria in Padovetere. Aggiornamento sulle indagini archeologiche e i progetti di valorizzazione’ alla sala polivalente ‘San Pietro’ di Palazzo Bellini. Alle 15, invece, è in programma la visita gratuita all’esposizione ‘La Bellezza delle Parole’ in piazza XX Settembre (sagrato del Duomo).

Alle 17, invece, all’auditorium della Civica Scuola di Musica di Comacchio, verrà presentato il libro ‘Il contributo di sangue di Comacchio - prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale’ di Pier Giuseppe Gelli e Umberto Carli. Alla stessa ora, alla Manifattura dei Marinati, è in programma lo show cooking con degustazione assieme allo chef giapponese Jin Ogata (costo 10 euro con posti limitati: i biglietti si potranno acquistare alla Manifattura dei Marinati dalle 16.30); alle 18 all’Antica Pescheria si terra il DJ set – Eddy, a cura di New Esperia Beach e Batija Beach. Domani si proseguirà alle 16 con la presentazione del libro ‘Dal nostro inviato a Comacchio Rino Boccaccini’ di Luciano Boccaccini presso l’area libri in piazza XX Settembre; alle 17 si prosegue con i racconti in musica di storie, mestieri e passioni comacchiesi, a cura dei CanTuri di Comacchio. Sempre alle 17, alla Manifattura dei Marinati, vi sarà la masterclass con degustazione ‘I vini delle Sabbie Doc del Bosco Eliceo’ con la sommelier Annalisa Barison (costo 10 euro con posti limitati: i biglietti si potranno acquistare alla Manifattura dei Marinati dalle 16.30). Alle 18, ancora musica all’Antica Pescheria con il DJ set - Mister P e Pency. Come sempre, saranno aperti stand gastronomici e punti ristori, mercatini, luna park e mostre. Per il programma completo: www.sagradellanguilla.it.

Valerio Franzoni