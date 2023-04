Anguille, azioni in campo per salvarle

Negli anni ’90 si pescavano mediamente 200 tonnellate di anguilla nella zona delle Valli di Comacchio, nel 2022 non si sono raggiunti i 50 quintali. Un crollo di oltre il 97% di pescato negli ultimi 30 anni, che avuto un impatto economico, ma anche ambientale e culturale, negativo. Questi sono alcuni dei dati emersi nell’incontro pubblico che si è tenuto ieri alla Manifattura dei Marinati di Comacchio, intitolato ‘Anguilla fra pesca e futuro’, organizzato nell’ambito di Lifeel, il primo progetto finanziato direttamente dall’Unione Europea volto alla conservazione dell’anguilla e concepito a scala di bacino del Fiume Po e di Pianura Padana e che vede il coinvolgimento di diversi partner. All’incontro, che è stato introdotto dalla presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna Aida Morelli, sono intervenuti l’assistente tecnico al coordinamento di progetto di Regione Lombardia Marianna Garlanda, Oliviero Mordenti del Dipartimento delle Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna, il ricercatore in Ecologia del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione dell’Università Mattia Lanzoni, Rubina Sirri, funzionario del Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura di Regione Emilia-Romagna, e il direttore del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna Massimiliano Costa, che ha moderato il tavolo di confronto finale.

Come ricordato dagli esperti, il ‘processo riproduttivo’ dell’anguilla è certamente complesso, ma a minacciare la sopravvivenza della specie è la mano dell’uomo, anche attraverso la pesca illegale. Per questo è stato messo in campo il progetto Lifeel, che punta alla salvaguardia della specie e a favorirne il completamento del ciclo vitale e la riproduzione. Alcune azioni messe in campo prevedono il rilascio di individui sessualmente maturi in mare e la realizzazione di dispositivi di dissuasione per impedire l’impatto letale delle turbine degli impianti idroelettrici per gli esemplari in discesa nei corsi d’acqua. Oliviero Mordenti e Mattia Lanzoni hanno dato conto delle attività di ricerca e monitoraggio che è stata svolta in questi anni, diversi sono stati gli interventi da parte del pubblico presente, confrontandosi con i relatori presenti all’incontro e il direttore del Parco del Delta del Po Massimiliano Costa.

v. f.