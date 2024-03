Animali abbandonati, l’appello dei volontari

Un appello contro l’abbandono di animali, ma anche di informazione su tutte le forme consentite per cedere animali dei quali non ci si riesce più ad occupare e per richiedere cura e assistenza di colonia felina, viene lanciato dalla presidente dell’associazione ‘A coda alta’ che gestisce il gattile comunale di Ferrara, Maurizia Zappaterra. In questi giorni, infatti, sono stati abbandonati due scatoloni con dentro le cucciolate di tre gatte che il proprietario non riusciva a gestire. E poco tempo prima una gatta cieca è stata lasciata nei dintorni del gattile comunale, in via Gramicia 118.

"Nonostante i nostri sforzi rivolti alla sensibilizzazione sulla tematica dell’abbandono – spiega la referente del gattile – accadono, purtroppo, fatti gravissimi. Una decina di giorni fa, di sera, qualcuno ha abbandonato una gatta cieca qui fuori, l’abbiamo avvistata ma è scappata. Dopo giorni di tentativi, finalmente siamo riusciti a recuperarla. Due sere fa, qualcun altro ha abbandonato due scatoloni pieni di gattini fuori dal cancello di ingresso. Ovviamente i gattini sono riusciti ad aprirli e a scappare. Attualmente ne abbiamo recuperati otto, ma le ricerche continuano perché potrebbero essercene altri".

"Ringrazio di cuore i gestori del gattile – dice l’assessore alla Tutela degli animali Alessandro Balboni – che in questi giorni si sono impegnati a fondo per recuperare e salvare i micini abbandonati. Ci sono tanti gatti che cercano una famiglia nella nostra struttura e confido che i ferraresi, anche a fronte di questa difficoltà incontrata di recente, possano rispondere con solidarietà e adottando dei gattini bisognosi di aiuto".

A contrasto di queste pratiche viene ricordato che chi non può o non vuole più tenere il proprio gatto può fare la cessione di proprietà presso l’anagrafe canina/felina del Comune di Ferrara.