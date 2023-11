Animali e Grande Guerra. Omaggio a Folco Quilici

Nell’ambito delle celebrazioni del 4 novembre oggi alle 9.30, nella sala consiliare del municipio, a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea, verrà proiettato, l’ultimo lavoro del regista Folco Quilici ‘Animali nella Grande Guerra’. Si tratta di un prezioso documentario che ricostruisce ricordi, storie, episodi di vita vissuta del rapporto, dentro e fuori la trincea, tra uomini e animali, tra incredibili momenti di assoluta serenità e tenerezza, alternati allo sfondo di uno dei più tragici periodi della storia contemporanea Accanto agli uomini, nella prima guerra mondiale, ha combattuto un esercito di animali. Muli, buoi, cani, cavalli, maiali e piccioni vennero utilizzati per lo spostamento di reparti e materiali, per le comunicazioni e per il sostentamento delle truppe. La forzata coabitazione con gli uomini avvicinò gli uni agli altri in un possibile destino di morte e sofferenza: ufficiali e militari di truppa avevano così la possibilità di dare e ricevere affetto, ma anche quella di occuparsi di esseri più deboli e del tutto dipendenti da loro. La proiezione di ‘Animali nella Grande Guerra’ vuole anche essere un omaggio all’indimenticato concittadino Folco Quilici, straordinario regista, scrittore, documentarista.