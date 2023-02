Animali finiti in trappola, scattano due denunce

COMACCHIO

Due uomini sono stati sorpresi, e poi denunciati, dalla polizia provinciale mentre catturavano uccellini a Lido degli Estensi, utilizzando bastoncini intinti nella colla per topi. La scoperta è avvenuta durante un normale servizio di vigilanza nella zona del relitto dunoso nel lido comacchiese da parte di una pattuglia di agenti. Nella circostanza, gli uomini della Polizia provinciale hanno pizzicato le due persone, ora indagate, mentre stavano infilando dei bastoncini da spiedino intrisi di colla per topi nella sabbia. Una vera e propria trappola per i volatili, quella che avevano approntato. In sostanza, i bastoncini avevano la funzione di posatoi per i volatili, che venivano attirati dalla pastura composta da granaglie che era sparsa sotto i bastoncini stessi. Al loro posarsi, gli uccellini rimanevano così invischiati nella colla, senza avere più alcuna possibilità di fuggire. Oltre al macabro metodo di cattura, gli uccellini venivano poi raggruppati in una minuscola gabbietta, in attesa di essere puliti dalla colla per topi con un solvente tossico ed essere infine venduti come uccellini ornamentali, da canto o da richiamo venatorio.

"Nella gabbietta rinvenuta – racconta la responsabile della Polizia provinciale, Roberta Artioli - erano stipati quattordici cardellini, che avrebbero fruttato, al mercato nero, un importo da 50 a 200 euro ognuno". Come viene riferito dalla Polizia provinciale, gli animali presenti nella gabbietta erano fortunatamente tutti vivi e sono stati immediatamente liberati: solo quattro di loro sono risultati incapaci di spiccare il volo a causa dell’imbrattamento di colla nelle ali. I quattro esemplari sono stati consegnati a un centro di recupero che si è preso cura di loro, provvedendo alla pulizia delle piume per poi procedere alla liberazione. Il passo successivo degli uomini in divisa è stato l’inoltro alla Procura della Repubblica di due comunicazioni di notizia di reato per uccellagione e per cattura di specie non consentite. Resta, dunque, alta l’attenzione della Polizia provinciale di Ferrara sul fronte della tutela degli animali e dell’ambiente, con servizi volti al contrasto ad attività illegali su tutto il territorio di competenza, come dimostrato anche in questa ultima situazione a Lido degli Estensi che ha permesso di mettere in salvo quattordici cardellini intrappolati in una angusta gabbietta e ridonare loro la libertà.

Valerio Franzoni